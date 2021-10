Lokalpolitikere gav en hånd til Røde Kors Køge

Røde Kors gennemfører sin store landsindsamling søndag 3. oktober, og forleden gav en stribe lokalpolitikere organisationens lokalafdeling i Køge en stor, hjælpende hånd for at få flere indsamlere på gaden til indsamlingen.

Borgmester Marie Stærke (S), Ken Kristensen (V), Thomas Kampmann (K), Thomas Kielgast (SF), Niels Rolskov (EL), Erik Swiatek (S) og Maja Roesen (SF) stillede alle op til et ringeevent, og det lykkedes at samle i alt 26 ekstra indsamlere til landsindsamlingen.

- Vi ved, at vi var sent ude med at involvere politikere, men jeg synes, at det var en succes, og det var dejligt at se, hvor meget de hyggede sig i hinandens selskab trods partiskel. Sammen er vi stærke og kan gøre en stor forskel for andre herhjemme og ude i verden, siger lokalformand Helle Røtting.