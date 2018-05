Hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej i Herfølge skifter snart karakter, når et Aldi-supermarked med boliger på førstesalen opføres. Det sker, efter at byrådet nu endeligt har godkendt lokalplanen. Foto: Jesper From

Lokalplan vedtaget: Herfølge får sin nye Aldi og flere boliger

Køge - 25. maj 2018 kl. 19:12 Af Anders Fallesen

Et enigt Køge Byråd har nu nikket ja til lokalplanforslaget, så Herfølge snart kan få sit nye Aldi-supermarked med boliger på førstesalen, skriver DAGBLADET.

Byggeriet skal ligge på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej og har mildest talt været undervejs i et stykke tid. I høringsfasen kom der i alt otte høringssvar ind, og nogle af bekymringerne kredsede blandt andet om byggehøjde og indvirkningen på handelslivet i sydlige Herfølge, hvis Aldi i Holmebækcenteret forsvinder.

Der var desuden indsigelser mod antallet af adgangsveje til supermarkedet samt ikke mindst trafikafviklingen i lokalplanområdet.

- De væsentligste ændringer omhandler mindre præciseringer i lokalplanens bestemmelser om anvendelse og udformning af facader, oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen dog i den sag, der altså nu er godkendt af Køge Byråd.

Da Klima- og Planudvalget behandlede sagen i begyndelsen af maj, blev det desuden besluttet, at der skal sikres adgang for lastbiler fra Elmevej til Hammershus Bageri, samt at spørgsmålet om eventuel lukning af Elmevej oversendes til Teknik- og Ejendomsudvalget.

Niels Rolskov (EL), formand for Klima- og Planudvalget, ser sagen som et udtryk for, at man lytter til borgernes høringssvar og indsigelser:

- Vi har arbejdet for at få flere af tingene ind i lokalplanen. Vi vidste, at udvikleren gerne ville have tre ind- og udkørsler, men nu ender det med én samt en ekstra adgang for lastbiler. Det er gode løsninger, hvor vi har lyttet til borgerne, sagde Niels Rolskov på byrådsmødet.