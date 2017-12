Formand Erling Fundal og Demokratilisten har valgt at trække sig fra lokalpolitik. Arkivfoto

Lokalliste nedlægger sig selv

Køge - 20. december 2017

Efter mere end 40 års arbejde i lokalpolitik i først Skovbo og senere Køge Kommune, har Demokratilisten besluttet at tiden er omme, og på en ekstraordinær generalforsamling for nylig vedtog medlemmerne énstemmigt, efter forslag fra formand Erling Fundal, at opløse foreningen.

Ved kommunalvalget den 21. november opnåede partiet kun sammenlagt 118 stemmer, og det er en markant tilbagegang i forhold til valget i 2013, hvor man opnåede 1.015 stemmer.

- Men der er flere grunde til vores beslutning, siger Erling Fundal.

- Siden kommunesammenlægningen i 2007 er antallet af lokallister på landsbasis dalet markant. Så meget, at der nu efter valget her i 2017 kun er knap fire procent lokalliste-politikere i kommunalbestyrelser og byråd. For vores vedkommende gik vi fra, i én periode at have syv ud af 17 valgte i Skovbo Kommunes kommunalbestyrelse, til én i Køge Byråd. Og denne tendens går igen over hele landet.

- Kommunalpolitik er i stadig højere grad blevet et spørgsmål om rød - blå blok. Vi har i alle årene gjort klart, at vi ikke kun gik efter de konkrete ideologiske tanker eller populistiske ideer. Men det har været meget svært at trænge igennem med den holdning og dermed få vælgerne til at stemme på os, konstaterer Erling Fundal.

- Det netop overståede valg viste klart, at kun Christiansborg-partier blev valgt ind i Køge, og ordførerne for disse partier blandede sig energisk i valgkampen over hele landet.

Erling Fundal og de øvrige medlemmer af Demokratilisten retter en stor tak til de vælgere i Køge Kommune, der stemte på listen.

- Var vi kommet ind, ville de stemmer være blevet brugt med stor energi af os. Men desværre var der ikke nok stemmer til Demokratilisten.

- Tak til Jer der havde tillid til os og satsede Jeres stemme på os, slutter formanden.

Bestyrelsen har besluttet at donere de penge, der er til overs i partikassen, til gavn for tømmerflåden i Kimmers- lev Sø.