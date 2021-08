Se billedserie Sommeren over har en stor del af landets sygeplejersker været på gaden i deres kamp for højere i løn. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Lokale politikere om indgreb: Skal arbejde videre

Køge - 26. august 2021 kl. 11:49 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Gennem hele sommeren har sygeplejersker og andre sympatisører bogstavelig talt skreget på højere løn i den igangværende strejke.

Den lange kamp har dog udsigt til at ende, da regeringen har varslet et lovindgreb om at stoppe konflikten, hvilket umiddelbart har flertal i Folketinget.

Jan Hendeliowitz, der er regionsrådsmedlem for Socialdemokraterne og bosat i Køge, udtrykker sympati med landets sygeplejersker, men ser det nødvendigt at afbryde konflikten.

- Situationen er tydeligvis uholdbar, da vi ser, hvor store konsekvenser, at konflikten har for patienterne. Men sygeplejerskerne har med strejken dokumenteret, hvor vigtige og nødvendige, at de er for et velfungerende samfund. Og på den måde er det positivt, at de vender tilbage, siger han og fortsætter:

- Strejken har dog også tydeliggjort, at der er mange udfordringer med løn og arbejdsvilkår på området. Derfor er det godt, at der bliver nedsat en komité, der skal vurdere lønstrukturen, siger Jan Hendeliowitz.

Stor utilfredshed Folketingets indgriben i konflikten bliver mødt med stor skuffelse fra flere sygeplejersker, der nu ender med en mæglingsskitse, som medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd tidligere har stemt nej tak til.

Jan Hendeliowitz har svært ved at svare på, om han mener, at sygeplejerskerne skal have mere i løn, da han fortæller, at de andre faggrupper på området også skal tages med i ligningen.

- Vi bliver nødt til at se det som en helhed og kigge på den samlede økonomi inden for sundhedsområdet, hvor også de andre professionsuddannelser også gerne vil have mere, siger han.

Dialog skal fortsætte Selvom regionsrådsmedlemmet for Socialdemokratiet støtter regeringens varsel om at gribe ind i konflikten, ser han det nødvendigt, at det arbejdes videre med sygeplejerskernes krav.

- Der er ingen tvivl om, hvad der skal ses på fremover. Det er vigtigt, at unge mennesker har lyst at søge ind på uddannelser på sundhedsområdet i fremtiden. Vi ser frem til, at vi får ro og tid til at arbejde videre. Men dermed ikke sagt, at det skal tage lang tid. Det haster, siger han og fortsætter:

- Det er selvfølgelig aldrig ideelt, at det bliver afgjort på denne måde. Jeg havde selvfølgelig foretrukket, at arbejdsgiver og arbejdstager havde fundet en løsning selv.

Bekymret Et andet regionsrådsmedlem, der også er bosat i Køge, Bodil Sø (V), er bekymret for, hvad fremtiden vil bringe for sygeplejerskerne.

- Jeg er bekymret for, hvad der kommer til at ske og hvilke konsekvenser, at det vil have for sygeplejersker og patienter i fremtiden. Men der er også et andet perspektiv i det, og det handler om, at det på nuværende tidspunkt også har store konsekvenser på landets patienter, at strejken har kørt så længe.

Hendes parti på Christiansborg har selv udtalt, at man støtter en indgriben i konflikten.

- Jeg kan godt forstå sygeplejerskernes kamp. De er en vigtig grundsten og det er vigtigt, at vi fortsat kan rekruttere i fremtiden. Men der er også den side af sagen, at hvis sygeplejerskerne skal have x antal kroner mere i løn, så er der mange andre grupper, som også vil have mere, siger hun og uddyber:

- Som regionsrådsmedlemmer bliver vi nødt til at forholde os til de penge, som vi får af Folketinget. Vi har kun et sted at tage pengene fra, og vi har ikke mulighed for at give en masse ekstra i løn. Det skal løses højere oppe, afslutter hun.

Ingen frygt Til november er der regionsrådsvalg, men Jan Hendeliowitz, går ikke rundt og frygter, at Socialdemokratiets indgriben i konflikten fra Christiansborg kommer til at koste til regionsrådsvalget.

- Indgrebet bliver afgjort af et flertal i Folketinget. Jeg frygter ikke noget i den kommende valgkamp i den forstand, afslutter han.