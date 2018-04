Se billedserie Marie Hvidtfeldt, lærer på Hastrupskolen i Køge, undrer sig over, at man gik med til en overenskomstaftale, når den ikke giver landets lærere en ny arbejdstidsaftale. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Lokale lærere kigger stadigvæk langt efter arbejdstidsaftale

Køge - 30. april 2018

I weekenden blev der lagt sidste hånd på overenskomstaftalerne for landets offentlige ansatte, og dermed tyder meget på, at man undgår den helt store konflikt. Den kan dog stadig opstå, hvis eksempelvis lærerne stemmer nej til deres aftale på det kommunale niveau.

Mens man her fik både lønstigning på 8,1 procent, sikring af den betalte spisepause og 500 millioner kroner til at løse rekrutteringsudfordringer, så måtte lærerne se deres største ønske afvist. Striden om lærernes arbejdstid blev nemlig ikke løst, og i stedet for at »normalisere« deres arbejdstid, der i dag reguleres efter lov 409, blev forhandlingernes resultat, at man nedsætter en undersøgelseskommission, som skal kigge på mulige løsninger. Et forløb, der skal være afsluttet senest i 2021.

Lærernes formand og hovedforhandler for de kommunalt ansatte, Anders Bondo Christensen, har forklaret, at kommissionen var det eneste alternativ, hvis man ikke skulle ud i en konflikt - præcis som det skete i foråret 2013.

Fra i dag er Bondo Christensen taget på en tur rundt i landet for at holde stormøder med sine tillidsfolk, der skal overtales til at stemme ja til aftalen på det kommunale niveau, på trods af at man ikke fik en aftale om lærernes arbejdstid.

Kommissionen er »varm luft« På Hastrupskolen i Køge Kommune er der i første omgang ikke den store tilfredshed med aftalen.

-Jeg er noget forundret over aftalen. For mig er det ikke en god aftale, for vi skulle have haft en arbejdstidsaftale som andre faggrupper og lov 409 skulle væk, fastslår Marie Hvidtfeldt, der er lærer på Hastrupskolen.

Hun har svært ved at se behovet for at nedsætte en undersøgelseskommission.

- Jeg oplever undersøgelseskommissionen som et kompromis, og jeg forstår ikke, at man vil nedsætte en kommission, der skal bruge op til tre år på at undersøge, om den manglende arbejdstidsaftale går ud over undervisningens kvalitet, siger Marie Hvidtfeldt og uddyber:

- Der findes allerede viden, som belyser dette, ligesom mange lærere også vil kunne fortælle om det, så jeg synes, kommissionen er varm luft. Jeg er ked af, at vi skal vente flere år med at komme frem til noget, som vi har vidst siden 2013. Derfor er jeg forundret.

Forundringen har betydet, at Marie Hvidtfeldt vil stemme nej til aftalen.

- Jeg vil i hvert fald bruge min demokratiske ret til at stemme nej, når vi får den til urafstemning. Jeg er bekymret for, at flere lærere vil forlade folkeskolen, og at flere uuddannede vil underviser de unge, hvilket er en glidebane, siger læreren fra Hastrupskolen.

Hun har dog stadig tillid til Danmarks Lærerforening og Anders Bondo Christensen.

- Han har helt sikkert gjort, hvad han kunne, men jeg tror ikke, at KL giver os en arbejdstidsaftale om tre år, når nu de ikke har gjort det i dag, pointerer Marie Hvidtfeldt.

Glæde over kommissionen På Holmebækskolen er der anderledes tilfredshed at spore, selvom man i første omgang blev noget overrasket resultatet. Fredag læste underviser Christian Hansen nyheden om, at der lå en aftale på det kommunale område, og den lokale lærer troede samtidig, at der heri også var indgået en aftale om lærernes arbejdstid.

- Når man så får at vide, at der ikke er noget alligevel, falder humøret en lille smule. Men jeg synes, at Anders Bondo Christensen havde nogle konstruktive holdninger og ytringer om, at det var det bedste, vi kunne få, siger Christian Hansen.

Han er umiddelbart tilfreds med, at der er indgået en aftale om en undersøgelseskommission.

- Når man ikke kunne finde en løsning, er det rigtig fint, der kommer en kommission, så nogle neutrale personer kan se, hvad vi lærere skal bruge for at få mest ud af ressourcerne og samtidig have acceptable arbejdsvilkår, påpeger Christian Hansen.

Læreren fra Holmebækskolen er relativt nyuddannet og har ikke prøvet at arbejde som lærer inden folkeskolereformen fra 2014.

- Men jeg oplever, at vi har virkelig mange bolde i luften og mange elever, hvor vi laver andet end bare undervisning. Det er en udfordring, som jeg ikke tror, at de, der ikke er en del af skolen, kender til. Derfor er det godt med en kommission, hvor man kan se, hvilket pres vi lærere er udsat for, siger Christian Hansen.