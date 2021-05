Peter Poulsen, Broen modtog checken fra CP Kelco i virksomhedens kantine. kantineleder og invitiativtager Lis Hunnerup Poulsen overrakte gaven. Direktør Jørn Stryger bakkede op om indsamlingen og rundede gavmildt op. Foto: Henrik Førby Jensen

Lokal virksomhed med kreativ støtte til Broen

Køge - 15. maj 2021 kl. 06:38 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Glæden var synlig hos kantineleder Lis Hunnerup Poulsen, direktør for Jørn Stryger og formand for Broen Køge Peter Poulsen, da de tre fredag formiddag var samlet i kantinen hos CP Kelco i Lille Skensved. Her fik Peter Poulsen på Broen Køges vegne overrakt en check på 10.000 kroner til støtte for organisationens utrættelige arbejde med at hjælpe udsatte børn og unge med at komme i gang med fritidsaktiviteter af forskellig slags.

- Det er helt fantastisk. Vi er rigtig glade for den lokale opbakning til vores arbejde. Med de her penge kan vi hjælpe cirka ti børn med at komme i gang med en fritidsaktivitet, sagde Peter Poulsen.

Kreativ kantine

Indsamlingen til det godgørende arbejde havde fundet sted hos CP Kelco på den internationale Stop Foodd Waste Day på initiativ af kantineleder Lis Hunnerup Poulsen. Hendes ide blev straks bakket op af direktør Jørn Stryger og på World Food Day den 28. april arrangerede kantinen så et meget kreativt og succesfuld ti-kroners marked for virksomhedens ansattte. Her kunne de købe alt fra romkugler lavet af brødrester, body scrup af kaffegrums, chips lavet af kartoffelskræller surdejsrester, som blev forvandlet til lækre pandekager med æblekompot produceret af rynkede æble.

Ikke allle har alt

- Det hele blev simpelthen revet væk - der var ikke mere tilbage, konstaterer Jørn Stryger med et grin.

Ti-kroners markedet indbragte ialt 3300 kroner og da virksomhedens smede så valgte at donere 500 kroner ekstra, landede indsamlingen på 3800 kroner. Virksomhedens ledelse valgte efterfølgende at bakke det gode initiativ op og rundede beløbet op til de 10.000 kroner.

- Det er jo ikke alle, det har alt og vi synes Broen er et rigtig godt, lokalt projekt, konstaterede Jørn Stryger.

Brystmærke er bedre

Pengene lander et tørt og godt sted, hvor der er stort behov for at gøre en ektraordinær indsats efter den lange corona-nedlukning. Der forestår et ekstraordinært arbejde med at få de unge tilbage til de gode fritidsaktiviteter, konstaterede Peter Poulsen med henvisning til henholdsvis sportstrøjers og bandernes symboler.

- Som vi plejer at sige: Det er bedre, at de unge får et mærke på brystet end et mærke på ryggen.