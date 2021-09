Jeg har overhovedet ingen problemer med det, for hun er jo ikke kun minister for kristendommen, men for alle trosretninger i Danmark, siger sognepræst i Køge Kirke, Charlotte Dybdahl Winther. Her er hun fotograferet ved en lejlighed, hvor hun hyldede de rød/hvide farver i vores flag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lokal sognepræst: - Godt ministeren engagerer sig

Køge - 01. september 2021

Der er ingen forargelse over billedet af kirkeministeren hos den lokale sognepræst i Køge

- Der skal altså mere til at hidse mig op.

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther fra Køge Kirke kan overhovedet ikke følge kritikken af, at den nye kirke- og kulturminister stiller op til en fotografering som en af asetroens vølver.

- Jeg har overhovedet ingen problemer med det, for hun er jo ikke kun minister for kristendommen, men for alle trosretninger i Danmark og for kulturen, siger hun og fortsætter:

- Vi har netop haft en kirke- og kulturminister, der blev kritiseret for ikkke at være engageret nok og nu klager man så over, at den nye minister tør stille sig frem. Jeg synes netop, det her viser, at Ane Halsboe-Jørgensen er engageret i kulturen og i kirken.

Charlotte Dybdahl Winter har også besøgt Nationalmuseet og set den måde Jim Lyngvild satte en udstilling op her:

- Jeg blev begejstret over den måde han er med til at sætte nutidige billeder på historien og jeg glæder mig til at se den nye udstilling på Køge Museum. Kunsten skal jo kunne provokere og rykke noget i os.