Se billedserie - Jeg har fuld tillid til vores forhandlere i KL. Jeg har ikke brug for at lægge yderligere pres på dem, siger borgmester Marie Stærke (S), da økonomiudvalget kommer ud til demonstranterne.

Lokal-politikere om konflikt: Vi skal ikke blande os

Køge - 17. april 2018 kl. 15:03 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lige om lidt kommer økonomiudvalget ud, så I må gerne stille jer op på to rækker, så vi kan danne et espalier.

Det er en DJØF-medarbejder fra Køge Rådhus, der et øjeblik træder ud af mængden af demonstrerende kommunaltansatte og tager ordet. I rådhusgården ved Køge Rådhus var et sjældent syn tirsdag morgen, hvor en lang række faggrupper demonstrerede side om side den sidste dag, inden strejke- og konfliktvarslet træder i kraft ved midnatstid, med mindre, at de sidste forhandlinger i Forligsinstitutionen i dag bærer frugt, eller at forligsmand Mette Christensen benytter sig af sin mulighed for at udsætte konflikten i endnu 14 dage.

Efter et stykke tid gik dørene ind til den gamle rådhusbygning op, og resten af økonomiudvalgets medlemmer kom ud. Borgmester Marie Stærke (S) råbte demonstranterne an.

- Jeg håber stadig ikke, at det kommer til konflikt eller lockout, sagde hun, hvorefter politikerne blev bedt om at stille op til foto med skilte med teksten » Økonomiudvalget bakker op om de offentligt ansatte«.

Men Marie Stærke har ingen intention om at følge sine ansattes opfordring og lægge pres på KL.

- Jeg har fuld tillid til vores forhandlere i KL. Jeg har ikke brug for at lægge yderligere pres på dem. Jeg ved, at de er meget fokuserede på at finde en løsning, siger Marie Stærke til DAGBLADET.

Til gengæld vil Niels Rolskov fra Enhedslisten gerne lægge pres på KL:

- Vi stemte nej til masselockout i KL's bestyrelse. Det var nogle få procent, der var udtaget til strejke. Det var ikke 400.000. Hvis man skulle tage et fornuftigt skridt, skulle det måske være at lockoute 20.000. Men der burde være en meget større vilje til forhandlinger fra starten. Der har næsten været lagt op til sammenbrud fra starten. Man kan nærmest kalde det skinforhandlinger, siger Rolskov, der er formand for klima- og planudvalget.