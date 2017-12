Send til din ven. X Artiklen: Lokal optiker klar med julehjælp til Køgefamilier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal optiker klar med julehjælp til Køgefamilier

Køge - 07. december 2017 kl. 21:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Fordi det giver mening". Så kort kan det forklares, når chefoptiker og partner i Louis Nielsen Køge, Jesper Eghøje, bliver spurgt om, hvorfor han igen i år donerer penge til lokal julehjælp. I december måned sætter Jesper og hans team nemlig ekstra fokus på at gøre julen til en lidt varmere tid for udsatte familier ved at samle midler ind til de værdigt trængende i Køge. Og i vanlig Louis Nielsen-iværksætterånd gør optikerforretningen det på en måde, så det faktisk gavner flere end bare de lokale familier.

"I Louis Nielsen-kæden har vi et fantastisk velgørenhedsprojekt i Tanzania, hvor vi tager ned og tilpasser og uddeler briller til fattige tanzanianere, herunder en hel del børn, der således bedre kan passe deres skolegang. Brillerne er doneret af danskere, der kommer ind i vores butikker og afleverer deres gamle briller, som de af forskellige årsager ikke længere bruger," forklarer Jesper Eghøje.

Man kan hele året rundt kigge forbi sin lokale Louis Nielsen-butik og donere sine gamle briller, men her i december giver Købe-butikken altså velgørenhedsordningen et velmenende lokalt islæt ved selv at donere 10 kroner per indleveret brille, som så går ubeskåret videre til organisationen Julehjælpen i Køge, der sørger for, at værdigt trængende familier får lidt hjælp til at få en god jul.

Mad og gavekort

Selve julehjælpen består i madvarer og gavekort til lokale butikker, som altså deles ud til lokale familier, der har ansøgt om hjælp via Dansk Folkehjælp. Hos netop Dansk Folkehjælp registrerer man i disse år et stigende antal ansøgere til julehjælpen, men dette følges heldigvis på vej af en stigende vilje til at hjælpe.

"I mit samarbejde med Julehjælpen kan jeg se, at efterspørgslen desværre er stigende, og selvom det er positivt at se, at der ligeledes er et stigende antal lokale virksomheder, der bakker op om julehjælpen, har vi stadig brug for al den hjælp, vi overhovedet kan få," siger Jesper Eghøje.

Jesper Eghøje og resten af Louis Nielsen tilbyder desuden løbende en håndsrækning til alle danske børnefamilier, hvor eksempelvis briller jo kan være lidt af en udskrivning. Således er alle børnestel i prisklasserne 395,- rent faktisk gratis året rundt til alle børn op til 11 år - og det inkluderer endda enkeltstyrkeglas.