Lokal opfinder kan fjerne corona-bakterier

Køge - 20. juni 2020

En lille lokal virksomhed har under corona-krisen udviklet en teknologi og en helt enkel metode til effektivt og nemt at desinficere og fjerne bakterier og smitsomme vira fra arbejdsredskaber, værktøj og meget andet.

Ved hjælp af ultraviolet lys i en lille automatiseret boks kan sygehuse, læger, plejehjem, restauranter, frisører, banker og mange andre typer virksomheder nu fremover og på få minutter sikre sig mod, at sygdomssmitte herunder corona-vira spreder sig blandt deres medarbejdere.

Det er lysdesign-udvikler Esko Schmidt-Sørensen fra Herfølge, der har opfundet og udviklet den særlige boks, som institutioner og virksomheder kan lægge deres computere, telefoner og andre arbejdsredskaber ind i.

Ved hjælp af ultraviolet lys belyser UVC-lamper inde i boksen emnerne og i løbet af to minutter er bakterier og vira inaktiveret.

UVC BOX er testet og godkendt af et internationalt anerkendt institut til desinfektion. Innovationsfonden har støttet udviklingen af Esko Schmidt-Sørensens boks med midler fra COVID-19-puljen.

Lysets gavnlige virkning

Det har længe været kendt, at ultraviolet lys kan dræbe skadelige bakterier. Det var den dansk-færøske videnskabsmand og Nobelprisvinder Niels Finsen, der i starten af 1900-tallet fandt ud af, at ultraviolette stråler har en særlig effekt på bakterier.

- Jeg har gennem mange år produceret lamper baseret på LED-lys og har længe været opmærksom på hygiejnemulighederne i lys, forklarer Esko Schmidt-Sørensen.

- Da corona-pandemien brød ud blev det tydeligt for enhver, at vi har brug for effektivt og nemt at kunne desinficere de arbejdsredskaber og emner, som mange mennesker er i berøring med hver dag. Derfor gik vi med det samme i gang med at udvikle og konstruere vores boks med UVC-lys.

Der har altid boet en lille opfinder i Esko Schmidt-Sørensen. Lige siden han var helt ung, har han været nysgerrig og optaget af at finde løsninger på komplekse tekniske udfordringer. Han har blandt andet opfundet og udviklet medicinsk udstyr og dele til flybranchen.

De seneste år har han i Esko Design kastet sin opfindsomhed på udviklingen af komplekse lampe- og lyskonstruktioner.

Fuldautomatisk boks

Da corona-krisen brød ud lagde Esko Schmidt-Sørensen lampeproduktionen til side og satte tryk på udviklingen af den nye boks til ultraviolet belysning.

Der findes allerede nogle få UVC-løsninger i verden, der kan bruges til desinfektion, men det særlige ved Esko Schmidt-Sørensens boks er, at den er fuldautomatisk, og at man ikke skal berøre boksen og dermed risikere smittespredning for at betjene den - åbning og lukning sker ved hjælp af berøringsfri sensorer.

Dertil kommer at UV-boksen ikke er større end, at den kan stå i de fleste klinikker, butikker eller institutioner - den fylder ikke meget mere end en opvaskemaskine.

Let at anvende

Boksen kan bruges af alle uden forudgående kendskab til effektiv desinfektion, da den leveres med testet og kalibreret lysstyrke, så den ikke skal indstilles. Da UVC-lys er skadeligt for hud og øjne, er den konstrueret så sikkert, at man umuligt kan udsættes for UVC-lys under brug, ej heller ved fejlbetjening.

En UVC-behandling er billig og koster ganske få ører, da der kun bruges strøm, og i øvrigt slipper man for spritdesinfektionens brugte spritklude og skåner huden for opløsningsmidler.

Der er ingen grænser for, hvor den nye UVC-boks kan tages i brug.

Den kan bruges i storkøkkenet, hvor mange ansatte benytter sig af de samme køkkenredskaber, på plejehjemmet, i tandlægeklinikken, og den kan bruges til computer-tastaturerne i banken, hvor flere deler de samme computere. Og den kan bruges til at desinficere legetøj i børnehaven, så personalet slipper for at vaske det af med sprit.

Produktionen af UVC BOX er da også allerede gået i gang på værkstedet i Herfølge, og de første ordrer er ved at rulle ind. Blandt andet har flere offentlige institutioner meldt deres interesse.