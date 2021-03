Fra på mandag må Marie Møller Johansen fra Køge endelig træde ind på Vallekilde Højskole i Odsherred, og den 20-årige køgenser er helt i ekstase over genåbningen, fortæller hun. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lokal højskoleelev i ekstase: - Det er den bedste nyhed i år

Køge - 10. marts 2021 kl. 11:17 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Da DAGBLADET Køge talte med Marie Møller Johansen for godt og vel en uge siden, var det følelsen af frustration, der fyldte mest hos den 20-årige køgenser. Hun skulle være startet på Vallekilde Højskole ved årets begyndelse, men den fortsatte nedlukning betød, at Marie Møller Johansen og de mange andre højskoleelever måtte vente tålmodigt på en genåbning.

I går tirsdag kom dog endelig den længe ventede melding, efter at regeringen og dens støttepartier var blevet enige om en aftale for yderligere genåbning. Aftalen betyder, at alle højskoler igen kan byde deres elever på lange kurser indenfor fra på mandag, og det glæder ikke overraskende Marie Møller Johansen.

- Det er helt fantastisk. Det er den bedste nyhed i år, og det er ret ubeskriveligt at tænke på efter to måneders intensiv kamp, at det nu er lykkedes. Jeg er helt i ekstase, fortæller hun over telefonen onsdag formiddag.

- Det vi har ventet på Nu gælder det om at få de sidste praktiske ting på plads inden mandag, men for Marie Møller Johansen er det næsten kun dejligt at skulle tænke på tøjvask, indkøb, at blive testet og finde ud af, hvordan hun kan komme til højskolen i Odsherred.

- Jeg glæder mig til at møde alle de her mennesker på skolen, som jeg kun har set online. Det bliver super mærkeligt på den gode måde, siger Marie Møller Johansen og fortsætter:

- Genåbningen betyder, at der er rigtig mange glade højskoleelever rundt omkring i Danmark, for det er det her, vi har gået og ventet på, og jeg tror, at alle er rigtig taknemmelige og bare glæder sig til at komme afsted.

I skrivende stund er de konkrete rammer for hverdagen på højskolerne endnu ikke på plads, og der går formentlig nogle dage, fortæller den 20-årige køgenser. Hun har indtil videre fået at vide, at hun skal testes, og hvis hun bliver kørt til skolen af et familiemedlem, skal vedkommende også testes.

Derudover får eleverne nogle bestemte tidsintervaller, som de skal ankomme i, så alle ikke møder ind på samme tid, når højskolen åbner dørene efter klokken 13.30 på mandag.