Hverken kredsformand Brian Strømsted eller vælgerforeningsformand Kim Lemming Sørensen i Løkkes egen valgkreds i Køge ønsker at svare på spørgsmål om Løkkes kritik af Jakob Ellemann-Jensen i Løkkes nye bog. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal Venstre-top tavs om Løkke-kontrovers Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal Venstre-top tavs om Løkke-kontrovers

Køge - 31. august 2020 kl. 12:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens en række førende Venstre-politikere i weekenden har kommenteret på udmeldinger i en ny bog af tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, er hans eget politiske bagland tavst.

Læs også: Løkkes erindringsbog tegner til at blive en bestseller

I bogen »Om de fleste og det meste«, der udkommer i dag, kritiserer Lars Løkke Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensens politiske linje og lufter muligheden for at stifte et nyt parti.

DAGBLADET ville gerne have spurgt formanden for Løkkes egen valgkreds, om Venstre i Køge bakker op om deres folketingskandidat eller ej. DAGBLADET ville også gerne have spurgt til, hvad kredsformanden mener om Løkkes tanker om at stifte et nyt parti.

Men Venstres formand for Køge/Lejre-kredsen ønsker ikke at svare på spørgsmål.

- Jeg læser aviserne. På nuværende tidspunkt har jeg ikke nogen kommentarer til det, siger Brian Strømsted, der netop er valgt som ny kredsformand for Venstre i Køge/Lejre.

Heller ikke formanden for Venstres vælgerforening i Køge vil kommentere på Løkkes udspil.

- Intern kritik skal de have lov til holde internt i Venstre. Jeg tror, at Venstre skal tackle den ballade selv. Jeg har ingen kommentarer til det. Jeg tager udgangspunkt i vores egen politik og vores eget parti. Der går det helt fantastisk. Det er fantastisk at være formand i sådan et parti, siger Kim Lemming Sørensen, vælgerforeningsformand for Venstre i Køge.

Det har ikke været muligt at træffe Venstres spidskandidat i Køge, Ken Kristensen, for en kommentar.

relaterede artikler

Anmeldere roser Løkke-bog for at sætte dagsorden fra kulissen 31. august 2020 kl. 12:39

Endnu ingen kommentarer til Lars Løkkes nye bog 31. august 2020 kl. 12:07