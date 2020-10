Lokal Brothas-leder eftersøgt for drabsforsøg

Siden den 27. juli har den 34-årige mand været på flugt fra politiet. Han er mistænkt for at deltage i drabsforsøget på Hundige Havn i sommer, hvor en 31-årig mand fra Greve blev overfaldet og såret med flere knivstik.

Det kom frem i Retten i Roskilde, hvor den formodede Brothas-leder var indkaldt som vidne. Manden skulle være mødt for at vidne i en retssag om våbenbesiddelse i mandags, men da han ikke dukkede op, udstedte retten en anholdelsesbegæring. Torsdag måtte dommeren imidlertid opgive at få ham frem i retten, fordi han efter politiets oplysninger har været under jorden siden drabsforsøget på Hundige Havn.