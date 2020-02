Artiklen: Løsladt fra fængsel: Hotelgæst forsøgte at slippe for regningen

Mandag anmeldte Centralhotellet på Vestergade i Køge, at en gæst havde forsøgt at snyde sig fra regningen.

Gæsten havde boet to dage på hotellet, og herefter ønsket at forlænge sit ophold yderligere to dage. Hotelgæsten, en 38-årig mand fra Hillerød, havde i forbindelse med bookingen af opholdet sagt, at udgiften ville blive dækket af hans firma. Personalet fattede dog mistanke og fandt frem til, at manden ikke havde været ansat ved det firma længe. Den 38-årige mand kunne nu ikke betale for sit ophold, hvorfor hotellet anmeldte sagen til politiet.