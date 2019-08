- Det tegner en ren hetz mod en, som har gjort der fremragende, siger Hella Helvig Jensen, der er formand for Venstres Køge-Lejre-kreds, hvor Lars Løkke Rasmussen er opstillet.

Løkkes kredsformand: Det er en personlig hetz

Køge - 31. august 2019 kl. 13:29 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg synes, det er frygtelig tragisk.

Det er en stærkt chokkeret kredsformand for Lars Løkke Rasmussens valgkreds, der lørdag konstaterer, at hendes kandidat ikke længere er partiet formand. Det fortæller kredsformand for Køge-Lejre kredsen, Hella Helvig Jensen.

Hun oplever det som dybt uretfærdigt, at Lars Løkke nu må trække sig som Venstres formand.

- Det tegner en ren hetz mod en, som har gjort der fremragende. Jeg er meget forundret, når man tænker på, at Lars har haft et fantastisk valg og fået over 40.000 stemmer. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke vil diskutere politik før mennesker. Det vigtige er, hvilken politik vi fører. Ikke personspørgsmål.

- Men vi bakker op om Lars og vi støtter ham og håber, at der findes en god fornuftig løsning på alt det her, siger Hella Helvig Jensen og tilføjer, at Løkke trækker sig som formand, ikke som kandidat.

Hvad mener du med "alt det her"?

- Lige nu har Lars sagt, at han trækker sig. Men jeg håber på, at man, når hovedbestyrelsen er færdig og når der skal være landsmøde, finder ud af, hvad der skal ske. Lige nu kan jeg ikke se, at der er nogen formandskandidater. Jeg synes først, at vi skal diskutere, hvilken politik, vi skal føre, siger Hella Helvig Jensen.

Hun fortryder ikke, at Løkke før valget foreslog en SV-regering.

- Jeg mener, at det var en fornuftig ting at diskutere, om vi skal føre politik hen over midten og Lars' udmelding før valget, om vi skal føre politik hen over midten og gjorde, at vi fik ti ekstra mandater.

Har du en mening om, hvem der skal være ny formand?

- Det har jeg ikke, for jeg kan ikke se andre end Lars, der kan gøre de ting. Lars er en branddygtig politiker med karisma , der også kan se ud i fremtiden, så det har jeg svært ved at se, hvem der skal løfte opgaven efter ham, siger Hella Helvig Jensen.

- Jeg er meget spændt på, hvem der vil stille op som formand. Lige nu er der ikke nogen.

Hvordan har du i maven i dag?

- Jeg er rystet. Jeg havde ikke set det her komme. Jeg er forundret over, at der kan sidde et forretningsudvalg og finde ud af, at det er mere vigtigt at diskutere personer og ikke politik. Jeg havde ikke set den komme.

- Hvis det var udslagsgivende, at Lars har sagt, at vi skal samarbejde med Socialdemokratiet, synes jeg, at det er underligt, at man ikke vil tage den diskussion. Som Lars siger, skal vi nok ikke føre politik sammen med nogen, som stiller ultimative krav hele tiden, siger Hella Helvig Jensen.

