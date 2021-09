Se billedserie Søndag fik flere hundrede besøgende et indblik i det nye og kommende universitetshospital i Køge. Herunder den kommende senge- og behandlingsbygning på ni etager. Foto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Løfterobot og byens højeste punkt: Kom helt tæt på fremtidens hospital Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Løfterobot og byens højeste punkt: Kom helt tæt på fremtidens hospital

Køge - 06. september 2021 kl. 18:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Under søndagens skarpe morgensol dirigerer et par ansatte iklædt gule veste de besøgende i den rigtige retning rundt om Sjællands Universitetshospital i Køge til de forskellige steder, de besøgende kan se.

- Det er da spædende, lyder det fra en ældre kvinde, der allerede står klar med sin mand klokken 9.50, ti minutter før den officielle åbning.

Løbende kommer flere og flere folk til, og projektdirektør på byggeriet Helle Gaub fortæller, at man forventer mindst 250 gæster, da tilmelding har været nødvendig til en række steder.

Det tilbagevendende arrangement har navnet »Vi bygger for livet« og finder sted i regionerne rundt omkring i landet, hvor almindelige borgere kan komme ind på den anden side af byggehegnet og få et indblik i, hvordan hospitalsbyggerierne skrider frem.

Ny løfterobot Et af de første steder, de besøgende på universitetshospitalet i Køge kunne opleve, var på den modsatte side af Lykkebækvej. Her blev en kommende mobil løfterobot fremvist til demonstration. Robotten, der er et innovationsprojekt mellem hospitalet og PTR Robots, kan udover at løfte og flytte patienter også stå for gangtræningen.

Den mobile robot giver større fleksibel, da den ikke er begrænset på samme måde som de nuværende lifter i loftet, fortæller Helle Gaub. Robotten er patenteret og CE-mærket og skal nu produceres, så den kan benyttes på hospitalet i Køge i fremtiden.

- Det er den eneste af den type, der findes, så vi er stolte af den, siger Helle Gaub.

På søndagens rundvisning søndag kunne de besøgende selv afprøve robotten ved at blive hejst op i den og kørt rundt. Faktisk vil det være muligt for patienter selv at styre robotten, der kan løfte op til 250 kilo, ved hjælp af en fjernbetjening.

Løfterobotten har derudover nogle sensorer i gulvet, der kan registrere, hvordan personer og personale bevæger sig rundt om den, ligesom det er muligt at se blinde vinkler på robottens to skærme.

Fire lastbilmotorer En anden post ved hospitalet var det nye nødstrømsanlæg, der med sin skorsten på 53 meter skulle være Køges højeste punkt. Anlægget kan forsyne alle afdelinger på universitetshospitalet, hvis strømmen pludselig går.

Det er en forskel i forhold til tidligere, hvor man har været nødt til at vælge, hvad der var kritisk, fordi man ikke kunne generere nok strøm til hele bygningen. Men det bliver altså muligt med det nye nødstrømsanlæg, der består af fire diesel lastbilmotorer, og det er ekstra nødvendigt i dag, forklarer Gaub:

- I dag er vi meget mere digitaliseret, så derfor har vi også brug for mere strøm.

Anlægget kan med sine fire generatorer skabe otte Megawatt, og skorstenens højde har været nødvendig, så røgen ved brug bliver sendt ud i et højere luftlag end den nærliggende senge- og behandlingsbygning.

Skatteborgernes penge Netop den kommende senge- og behandlingsbygning, der bliver på i alt ni etager, var også et af de steder, de besøgende kunne lægge vejen forbi søndag.

Det meste af bygningen står fortsat tom, men de besøgende kunne komme ind på den nederste etage og få en fornemmelse af, hvordan enestuer og sengeafdelinger kommer til at se ud for fremtidens patienter.

Bygningen på i alt 114.000 kvadratmeter skal derudover rumme ambulant- og dagbehandling i stueetagen og behandling og diagnostik på 2. etage. Den kommende afdeling skal stå klar i juni 2022.

Ifølge Helle Gaub er det vigtigt, at hospitalet løbende inviterer borgerne indenfor under byggeprocessen.

- Vi bygger for skatteborgernes penge, så vi har pligt til at give dem et indblik i fremdriften. Og generelt oplever vi stor interesse på de her dage, fortæller projektdirektøren.