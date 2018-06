Løft til ældre får varm modtagelse af borgmesteren

Mens KL i flere uger har kommunikeret ud, at det så ud til at blive svært at nå et tilfredsstillende forlig, lykkedes det altså ved middagstid i går; og det endda med et løft til servicen til de ældre og en højere anlægsramme.

- KL har kæmpet en brav kamp for at give et løft til de ældre, for at hæve anlægsloftet og for at sikre et stabilt niveau inden for byggeri af almennyttige boliger. Vi mangler almennyttige boliger og det især i stationsområder som Køge C, Køge Nord og Herfølge. Derfor er det vigtigt, at man ikke hæver grundkapitalindskuddet, for så vil det blive dyrere for os at opføre ungdomsboliger, singleboliger og andet almennyttigt byggeri, siger Marie Stærke videre.