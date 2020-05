Se billedserie Selvom det nu er 65 år siden, de sagde ja til hinanden i kirken, så er kærligheden mellem Elise og Erik Hansen stadig stærk. De kan nu fejre krondiamantbryllup efter et langt liv sammen, hvor der også har været tid til at dyrke egne interesser.SN-Brød.noter: Erik Hansen er kendt af kirkegængerne i Køge som mangeårig organist i Køge Kirke, og Elise Hansen har også haft mange under sine fint broderede vinger som netop broderilærer. Foto: Torben Thorsø

Send til din ven. X Artiklen: Livslang kærlighed bærer igennem kriserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Livslang kærlighed bærer igennem kriserne

Køge - 05. maj 2020 kl. 18:55 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er de færreste, der som Elise og Erik Hansen holder ud i 65 år. De kan nu fejre krondiamantbryllup og nyder hinandens selskab, som var de nygifte. Og for en sand gentleman, og sådan én er Erik Hansen, er det ikke svært at svare på, hvad der får en mand til at holde sin ægtefælle ud i hele 65 år.

- Hun er lige så dejlig i dag som for 65 år siden, siger han og sender Elise Hansen et kærligt blik, mens hun rækker hånden over og klemmer hans hån, på en måde der siger mere end ord.

Ægteparret kan den 6. maj fejre krondiamantbryllup og datoen for deres bryllup dengang var ikke helt tilfældig valgt.

- Det var den dag du kyssede mig første gang - i rutchebanen i Tivoli - og jeg har aldrig, hverken før eller siden, været oppe i den, siger Elise Hansen med et grin og fortæller, at de endda havde kendt hinanden i fire år inden, der kom ring på fingeren.

De er begge fra en tid, da Køge så meget anderledes ud, men nogle ting forandrer sig aldrig, for når to unge mennesker har fået et godt øje til hinanden, så må naturen gå sin gang.

Elise Hansen er oprindeligt fra Hornsherred, men fik tilbage i 1951 plads i huset som stuepige hos C.F. Petersen, der drev en større købmandshandel på Torvet i Køge. Hun boede i den forbindelse på værelse ovenpå Hotel Casino og her fik hun et tip fra en veninde, om at en ung mand fra Køge, med interesse for musik, var værd at holde øje med.

Det var selvfølgelig den unge Erik Hansen. Han havde oprindeligt fået plads på kontoret hos C.F. Petersen, men brændte for musikken, som han havde spillet siden han var dreng. Man løber dog ikke fra en god læreplads, så han ventede med at søge ind på musikkonservatoriet til læretiden var forbi - tiden blev ikke mindst brugt til at de to unge forelskede sig i hinanden og fandt ud af, at det skulle være dem for resten af livet. Det skete blandt andet ved nogle hyggelige fredagsmøder, hvor byens unge mødtes, og mange fandt sammen med andre.

- Han var bare så sød, siger Elise Hansen og mindes, at hendes udkårne faktisk var ret ombejlet, men de lod ikke nogen komme imellem sig og blev den 6. maj 1955 viet i Ferslev kirke.

Kærligheden var faktisk den nemme del, for udfordringerne kom, da de skulle finde det helt rigtige sted at bygge og bo.

Som unge var de kortvarigt flyttet til Frederiksberg og det var passende midtvejs mellem Valby, hvor Erik Larsen havde fået job som organist i Johannes Døbers Kirke i Valby, og det arbejde Elise Larsen havde fået hos en dame nord for København.

Men skæbnen ville, at det unge par skulle tilbage til Køge, hvor det hele begyndte - i første omgang i form af en bekendt, der i sporvognen havde givet Erik Hansen et praj om en ledig stilling som organist i Køge Kirke.

- Jeg kan godt huske, at jeg kom tilbage til Elise og sagde: Nu brænder lokummet, siger han med et grin.

Det endte altså med at de kom tilbage til Køge, men efter årene hjemme, hvor hun opfostrede »tre dejlige børn« kom virketrangen igen over Elise Hansen. Hun arbejdede blandt andet syv år under Køges daværende borgmester Jørgen Jørgensen, men søgte siden ind på »Håndarbejdets Fremmes Seminarium«, hvor hun lærte broderiets kunst. Det lå i København, så hun var ikke færdig med at tage turen til hovedstaden.

En kunst som hun senere også skulle tage med sig tilbage til Køge, hvor hun oprettede et hold under FOF - og faktisk stadig har enkelte elever, der mødes jævnligt for at få hendes tip til at komme videre med sting i blandt andet hedebo eller hvidsøm-stilen.

Erik Hansen fandt sin rette plads som organist i Køge Kirke, hvor han blev fastansat i december 1959, og to år efter var parret klar til at flytte ind i et nybygget hus på Glæisersvej i Køge - hvor de stadig bor.

Dengang var det under sognepræst Aage Madsen, men siden har han spillet sammen med 10 præster og haft det dejligt med dem alle sammen, fortæller han. Erik Hansen har dog også udbredt sit virke til både at være korleder og klaverlærer samt spille til julekoncerter i Køge Kirke.

- Jeg har haft jordens bedste job. Når man holder af musik, som jeg gør, så er det vidunderligt at få lov til at beskæftige sig med så mange forskellige opgaver, siger han og fortæller, hvordan det også er hændt at hans hustru har været med ved orglet og stået klar til at trække ud eller ind i de forskellige »registre«, når han spillede til gudstjeneste.

Erik Hansen gik på pension som organist, da han fyldte 70, men hvis man den dag i dag sætter sig ind i Køge Kirke for at nyde orgelmusikken, så kan man stadig høre lyden efter ham.

Det var nemlig ham, der kort efter sin tiltrædelse begyndte at arbejde for at få et nyt orgel til kirken, da flere af de gamle træpiber til det daværende orgel ikke længere kunne holde tonen på grund af ælde. Det er også ham, der har oplært den nuværende organist i kirken, så det hele lyder rigtigt.

Hjemme hos ægteparret Hansen har de også altid bestræbt sig på at holde den gode tone, selvom der kan komme en lille kurre på tråden. Det er en del af hemmeligheden ved at holde sammen i så mange år, fortæller Elise Hansen:

- Vi har altid kunnet klare de små ting i hverdagen og givet hinanden friheden til at dyrke forskellige interesser. Hvis der opstår problemer, så må kærligheden bære igennem dem. Det gælder også om at være tålmodig, hvis tingene ikke lige falder ud, som man havde forestillet sig.

Hun fortæller, hvordan deres mange rejser, interessen for at følge med, hvad der sker ude i verden - og ikke mindst den kristne livsholdning samt glæden ved en god kirkekoncert har knyttet dem tæt sammen gennem årene.

- Så for os har det ikke været svært at bevare kærligheden i alle de år, konstaterer hun.

Parret holder en rolig bryllupsdag med familien den 6. maj og vil så senere holde en større fest for familie og gode venner.