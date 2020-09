Livløs mand fundet i klitterne

Politiet fik anmeldelsen om at manden var fundet klokken 12.31, hvorefter lægeambulance og politi kørte til stedet.

Her blev der iværksat førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde.

Den 78-årige mand fra Køge blev bragt til sygehuset, hvor han blev erklæret død.

Politiet undersøgte omstændighederne, som ikke viste tegn på noget mistænkeligt.

Vidner havde set, at manden havde været ude at bade og efterfølgende havde lagt sig i klitterne, hvor formentlig havde fået et ildebefindende.

De pårørende er underrettet, oplyser politiet.