Der er snart udsigt til mere liv i de lukkede forsamlingshuse og måske endda en økonomisk håndsrækning fra kommunen. Foto: Torben Thorsø

Livlinen kastet ud

Køge - 02. maj 2021 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Kommunens forsamlingshuse har nu haft muligheden for at spidse blyanten og skrive en ansøgning til den pulje på 75.000 kroner, der er etableret som støtte ovenpå et år med tvangsluknig.

Puljen har været omdiskuteret, for mens andre kommuner har været hurtigere til at reagere, så har Køge Kommune været meget grundige i forhold til at støtten skal ske på det rette grundlag - og her er kommunalfuldmagten omdrejningspunktet.

Det forklarer Lene Østergaard Lunde, direktør for Økonomi- og Kulturforvaltningen, Køge Kommune.

- Det handler grundlæggende om, at aktiviteterne i forsamlingshusene skal høre ind under aktiviteter som kommunen i princippet selv kan arrangere, siger hun og pointerer, at de dermed skal have et folkeoplysende sigte.

Det er blandt andet derfor Køge Kommune tidligere på året kunne udbetale et større støttebeløb til Køge Festuge.

- Sådan en begivenhed med musik- og foreningsaktiviteter kunne - og må - kommunen faktisk gerne lave, forklarer hun videre.

Når det kommer til kommunens forsamlingshuse, så er det springende punkt, i følge Lene Lunde, at her har man for eksempel tradition for at lægge hus til konfirmationer og bryllup. Den slags ligger udenfor kommunale aktiviteter og betegnes som konkurreneceforvridende i forhold til andre aktører på markedet.

Men forsamlingshusene laver også mange andre ting og det vil ikke være en hindring for støtten, at der er en blanding af aktiviteter i huset.

- Det vil ikke diskvalificere dem fra støtte fra puljen, hvis der er et bryllup eller en konfirmation i huset. Bare der også er andre arrangementer af en folkeoplysende karakter, som åbne koncerter, foredrag eller teater, understreger Lene Lunde.

Puljen på de 75.000 kroner kunne altså søges frem til i dag, mandag den 3. maj, hvorefter sagen arbejder sig gennem det kommunale system og til sidst forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget, der vil kigge på ansøgningerne i maj. Derefter vil en anmodning om at frigive eventuel kontant støtte, fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget blive igangsat.

For at få støtte skal forsamlingshusene blandt andet oplyse om de har prøvet at søge støtte fra aktuelle, nationale hjælpepakker.

Lene Lunde oplyser, at man her vil stole på tilbagemeldingerne fra kommunens forsamlingshuse og ikke gå ud i en streng kontrol af forholdene i det enkelte forsamlingshus.