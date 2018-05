Se billedserie Insekterne er fascinerende, ikke mindst, når man kommer helt tæt på. Det fortæller naturfotograf Steen Drozd Lund, der i øjeblikket har mange af sine billeder hængende på Borup Bibliotek. Foto: Torben Thorsø

Livet blandt insekter

Køge - 28. maj 2018 kl. 16:53 Af Torben Thorsø

Insekterne er vigtige for fødekæden, men har det svært mange steder. Borup Bibliotek vil gerne være med til at give insekterne en chance.

- De er fascinerende fordi de er så gode til at tilpasse sig, nogle af dem kan overleve, hvad som helst, siger han naturfotograf Steen Drozd Lund og forklarer, at interessen for livet blandt insekter har fulgt han siden barnsben.

På Borup Bibliotek kan man i øjeblikket se et udsnit af hans billeder og på anden vis dykke ned i livet blandt nogle af de mindste skabninger på jorden. Det er som en del af bibliotekets tiltag »Insekttræf«, hvor man kan lære mere om dyrene og hvorfor de er værd at beskytte.

Det er efterhånden velkendt for mange, at vores insekter er trængt på deres opholdssteder og helt risikerer at forsvinde.

På den baggrund har Borup Bibliotek i den kommende tid fokus på insekternes liv med forskellige aktiviteter.

- Der er jo mange diskussioner om, hvordan insekterne har det og vi vil gerne give folk noget inspiration til, hvordan man kan gøre forholdene hjemme i haven bedre for dem, siger bibliotekar Lena Hardis og forklarer, at det kan være enkle ting som at lade være med at rydde for meget op i havens hjørner og lade græsset stå nogle steder, så insekterne har nogle tilholdssteder.

- Der er mange levesteder som man ikke lige tænker over og de her små tiltag kan have den bi-effekt, at man for eksempel også hjælper fuglelivet, siger hun med et smil.

Hun fortæller, at når biblioteket har budt to insekt-fotografer indenfor, Steen Drozd Lund og Jette Bjerregaard, så er det også en måde at få lokale borgere, foreninger og ildsjæle til at blive en del af biblioteket.