Se billedserie 84-årige Lise Bach er blind og sidder i rollator. En dag fik hun nok og søgte »et venligt menneske«, som hun kunne tale med. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lise er blind og mangler selskab - så hun tog sagen i egen hånd

Køge - 16. marts 2018 kl. 17:04 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg er 84 år, blind med rollator, på plejehjem og enke uden børn af betydning og få slægtninge, som har så travlt«.

Sådan starter en annonce på side 6 i fredagens udgave af dagbladet Sjællandske.

Annoncens afsender er 84-årige Lise Bach, som bor på plejehjemmet Solgaven i Næstved.

Hun forklarer, at selv om hun godt kan forstå, at hun bliver nødt til at bo på plejehjem, er det ikke noget, hun er specielt glad for.

- Jeg føler mig lidt alene. Jeg har så mange tanker, at mit hoved er ved at sprænges, siger hun, da Sjællandske besøger hende på værelset på Solgaven.

Ensomheden og de mange tanker drev Lise Bach til at sætte en annonce i avisen i håb om, at nogle ville dukke op og snakke med hende. Det gjorde der. Inden for kort tid havde hendes telefon bimlet fire gange.

Idéen til avisannoncen, hvor Lise Bach søger »et venligt menneske«, kom til den 84-årige på en af hendes mange søvnløse nætter - nu gad hun ikke mere, hun måtte selv gøre noget for at få kontakt uden for plejehjemmet.

Hun kan godt lide klassisk musik, og selvom hun er lidt beklagende, da snakken falder på den noget poppede ventemusik, som rungede ud gennem røret, indtil telefonen blev taget, er hun glad for at hun ringede til avisen.

Samtalerne på Solgaven kan godt blive lidt ensformige, og hun deler ikke interesser med mange af beboerne.

Lise Bach har svært ved at sove, fordi tankerne kører rundt.

- Om dagen prøver jeg at få fyldt op gennem ørerne, men om natten kommer tankerne. Mit hoved er ved at eksplodere, siger Lise Bach.

Lise Bach har boet på Solgaven i to måneder, men har boet det meste af sit voksenliv i Køge.

Efter en blodprop i hjertet blev Lise Bach så afkræftet, at hun måtte tage på plejehjem. Nogle år efter gjorde en blodprop i det venstre øje og forkalkning i det højre, at synet røg. Nu bor hun på plejehjemmet Solgaven, som er specialiserede i ældre med synshandicap.

Der er stadig mulighed for at kontakte Lise Bach, hvis man er interesseret.