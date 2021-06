Se billedserie Formand for bagagerumsmarkerne hos Lions Køge, Ole Avnskjold, glædede sig over, at det nu igen var muligt, at arrangere kræmmermarkeder. Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Lions: - Vi vil gerne vise, at vi stadig er her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lions: - Vi vil gerne vise, at vi stadig er her

Køge - 21. juni 2021 kl. 12:11 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Med aflysningen af Køge Festuge måtte Lions Køge også trække stikket omkring det ellers så populære antik- og kræmmermarked. Det plejer at være placeret som startskuddet til festugen.

Præsident Jens Grubbe fortæller, at det ikke ville være muligt at gennemføre markedet, når festugen ikke blev gennemført.

- Hvis ikke der var lukket af for trafik, ville det ikke være muligt for os, så vi blev nødt til at droppe det i år.

Men det slog ikke de gode løver ud.

Lørdag holdt de i stedet et garagerums-marked på Wika Menys parkeringsplads - i samarbejde med supermarkedet, som også stod for et børneloppemarked.

- Vi vil gerne vise, at vi stadig er her, forklarer Lions-præsidenten.

For som så mange andre, har de også været nødsaget til at skrue gevaldigt ned for aktiviteterne under coronakrisen. Det har betydet, at der ikke har været de store og populære loppemarkeder på travbanen. Men også de er nu tilbage, og blev første gang holdt i går søndag i Bjæverskov.

Det var Ole Avnskjold fra Lions, som styrede slagets gang ved lørdagens loppedag. Men sveden sprang på hans pande, kunne han fortælle, at omkring 15 var stillet op i varmen, og det var ganske tilfredsstillende. Derudover var der otte børn med legetøj og meget andet.

- Det var faktisk Wika, som henvendte sig til os og ville høre om vi skulle holde garagerumsmarkedet, og det har vi så gjort som en slags handelsgade på p-pladsen. De handlende fortæller om en god omsætning, fortæller Ole Avnsskjold.

Han er rigtig glad for, at Lions igen har mulighed for at kunne ud og vise flaget.

- For vi har ligget stille meget længe.

Helt stille har der dog ikke været.

- Nej, vi har faktisk været ude hos 350 plejehjemsbeboere med kaffe og kage, og har efterfølgende fået mange dejligt takkebreve, fortæller Lionsmanden med et smil.

Men savnet af antik- og kræmmermarkedet i forbindelse med festugen gør ondt. Det bliver at give i omegnen af 60.000 kroner, som så kan kanaliseres videre til forskellige gode formål.

En af de fremmødte kræmmere ved Wika Meny er Erik Kai Christensen fra Herfølge. Selvom der ikke ligefrem er kø ved hans stand, så klager han ikke.

- Jeg har været lidt rundt og handle hos de andre kræmmere. Så lige nu har jeg underskud, griner han.

- Men det er dejligt at »komme på græs« igen fortæller den garvede kræmmer. Hele sidste år måtte han pænt bliver derhjemme. Han plejer at stå på markeder ved festugen, i Præstø og otte gange ved Islands Brygge.

- Jeg gør det ikke for at tjene kassen, men mes for hyggens skyld. Konen og jeg har været storsamlere i 50 år, og nu har konen ændret kurs derhjemme. Nu kan det ikke blive high tech nok!

Så der skal sælges ud, og det har Erik Kai Christensen stor fornøjelse af.

Men det var ikke engang ham selv, som tilmeldte sig lørdagens loppedag.

- Nej, det var konen. Men hun ville ikke selv med, griner han.

Garagerumsmarkedet gik i gang klokken 10, men allerede 8.30 var Erik Kai mødt frem. Det viste sig dog at være til en helt tom plads. Så han kørte hjem og vendte igen. Og tilbage lidt senere kørte konen med bilen.

- Hun skulle bruge den, og kommer så tilbage klokken 13, når markedet slutter, fortæller den rutinerede.