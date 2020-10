Minibyens borgmester Flemming Petersen stod klar til at tage imod gæst nummer 250.000. Det blev Kathe Lygteskov fra Hvidovre, som besøgte den lille by sammen med ægtemanden Søren Hansen og børnebørnene Freya og Lea. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Lille by invaderet: En kvart million gæster kan ikke tage fejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lille by invaderet: En kvart million gæster kan ikke tage fejl

Køge - 15. oktober 2020 kl. 17:03 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Køges lille store attraktion, Kjøge Mini-By trækker gæster til fra hele landet.

Onsdag havde Kathe Lygteskov og Søren Hansen taget turen fra Hvidovre til Køge sammen med børnebørnene Lea og Freya for at gå på opdagelse i miniaturebyen. Men det de absolut ikke havde regnet med, var at de ved indgangen blev mødt af minibyens borgmester Flemming Petersen og formand for Kjøge Mini-Bys Laug, Claus Philipsen.

De kunne fortæller, at Kathe Lygteskov var gæst nummer 250.000 gennem tælleapparatet - og det skulle naturligvis markeres. Så hun blev begavet med blomster, vin og et årskort.

- Køge er vores foretrukne by, når vi tager på tur, fortæller Kathe.

Men det var alligevel første gang, familien besøgte minibyen.

- Det er rigtigt flot og fantastisk, men bare kedeligt, at vi grundet coronaen ikke kunne se værkstedet. Børnene syntes, at det var rigtigt sjovt at se den lille by, fortæller Kathe Lygteskov.

Når Kathe og Søren har børnebørnene, tager de altid på en tur sammen.

- Ja, så tager vi altid ud i det blå. Det afhænger af vejret, hvor vi tager hen. Planen var egentligt at tage på Frilandsmuseet, men vi syntes det blæste for meget - så vi tog i stedet herned, fortæller Søren Hansen.

Bedsteforældrene ser meget TV2 Øst, og det var dér at de så et indslag om minibyen - og så lå det ligefor at tage derned med Freya og Lea.

Ideen til minibyen opstod for 30 år siden. Efter fem år var man nået så langt, at der blevet åbnet for gæster.

Minibyen har været pænt besøgt i år. Dog ikke så mange, som sidste år.

- Men vi kan bestemt ikke klage, fortæller Claus Philipsen.