Der er kun et parti i Køge Kommune, som har en kvinde som spidskandidat. Det er Socialdemokratiet med Marie Stærke. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ligestilling: Markant overvægt af mænd til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ligestilling: Markant overvægt af mænd til kommunalvalget

Køge - 07. oktober 2021 kl. 14:06 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Der er langt mellem pigenavnene på listen over kandidater, som stiller op til byrådet i Køge, når der er kommunalvalg den 16. november.

Der er i alt opstillet 90 kandidater i Køge Kommune for 11 forskellige partier. Kun 23 af dem er kvinder. Der er således opstillet 67 mænd.

Dermed ligger Køge lige på landsgennemsnittet i forhold til sidste valg. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 var der en lille stigning i andelen af kvindelige byrådsmedlemmer i forhold til kommunalvalget i 2013. I 2017 var der 33 procent kvinder i kommunalbestyrelserne mod 30 procent i 2013.

- Det peger på en skæv kønsfordeling mellem mænd og kvinder, når antallet af kvindelige kandidater kun ligger på en tredjedel. Det er langt fra en balance på mere en kønsbalanceret repræsentation på mellem 40 og 60 procent, som vi har peget på som pejlemærke for partierne. Vi ser det som et grundlæggende demokratisk problem, at der er en skæv kønsrepræsentation i byrådet, fordi vi i et demokrati har brug for, at politikere med forskellige erfaringer og interesser er med til at træffe beslutninger til gavn og glæde for hele samfundet. Det er vigtigt, at alle typer erfaringer er i spil, det gælder i forhold til køn, men også andre gruppers erfaringer som fx etniske minoriteter og unge, siger Morten Emmerik Wøldike, der er leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med kønsligestilling.

Selv om spørgsmålet om fordelingen mellem mænd og kvinder på opstillingslisterne er på dagsordenen op til hvert kommunalvalg, er der ikke megen udvikling i fordelingen.

- Hvis man ser historisk på det, er der sket en langsom stigning i andelen af kvindelige kandidater gennem årene, men udviklingen frem mod en bedre kønsbalance er fladet meget ud siden 1989 og frem til det seneste valg i 2017. Derfor har vi anbefalet partierne at gøre en aktiv indsats for at fremme en mere ligelig kønsrepræsentation og udvikle ligestillings- og mangfoldighedspolitikker med måltal for kønsbalance på kandidatlisterne. Vi har også opfordret til, at partierne overvejer at lave opstillingslisterne, så der står skiftevis en mand og en kvinde på listen, siger Morten Emmerik Wøldike.

Kvinder bliver skræmt væk Fire af de opstillede partier i Køge Kommune har en næsten lige fordeling mellem mænd og kvinder på kandidatlisten. Det er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale og Enhedslisten. Hos SF er kun én ud af syv kandidater en kvinde. Nye Borgerlige opstiller fem kandidater, men ingen af dem er kvinder.

- Den store udfordring er, at væsentlig færre kvinder end mænd stiller op til kommunalpolitik. Vi ved, at kvinder ofte bærer en større opgave i hjemmet med familie og børn, og hvis der også skal passes et civilt job, bliver en karriere som byrådspolitiker et 'tredje' job. Derfor kan der også være god grund til at se nærmere på de mere lavpraktiske barrierer, der måtte stå i vejen for kvinders deltagelse og eksempelvis genoverveje hvilke tidspunkter møderne ligger på, for eksempel på hverdagsaftener, så man ikke kan være hjemme hos familien, siger Morten Emmerik Wøldike.

Tonen i den offentlige debat og i byrådet kan også være med til at holde kvinder væk fra politik.

- Som politisk kandidat vil man opleve at være offentlig både på sociale medier og i den offentlige debat, hvor der er kommet en mere hård tone. Det får nogen til at trække sig fra debatten.Vi ser også, at kvinder i højere grad end mænd får oplever chikane og trusler online, der går på deres køn, fortæller Morten Emmerik Wøldike.

Han henviser til en undersøgelse, som Kommunernes Landsforening i 2020 har lavet i forbindelse med #MeToo-bevægelsen.

- KL's undersøgelse viste, at 18 procent af kvindelige og 3 procent mandlige byrådsmedlemmer på landsplan har oplevet seksuelt krænkende adfærd i det politiske arbejde i den nuværende valgperiode. Så der kan være en hård og sexistisk omgangstone i lokalpolitik, som er svær for kvinder at deltage i, og her er der brug for at skabe en bedre kultur og miljø, der giver plads til alle, påpeger Morten Emmerik Wøldike.

Meget få kvinder i front Når det kommer til kønsfordelingen blandt spidskandidater er fordelingen endnu mere skæv i Køge Kommune. Her stiller ti partier med en mand som spidskandidat. Kun Socialdemokratiet har en kvinde i front, nemlig den nuværende borgmester Marie Stærke.

Institut for Menneskerettigheder har optalt fordelingen af kvindelige spidskandidater i de danske kommuner ved valget til november. Undersøgelsen viser, at i seks af landets 98 kommuner er der slet ingen kvindelige spidskandidater. Og i 73 af landets kommuner er der mindre end 40 procent kvinder blandt spidskandidaterne.

- Så der er et stykke arbejde at gøre, siger Morten Emmerik Wøldike.

Der er i dag 14 kvindelige borgmestre i landets 98 kommuner. Ifølge en prognose fra Institut for Menneskerettigheder vil det tal stige til 16 kvindelige borgmestre efter kommunalvalget.