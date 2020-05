Jeppe LIndberg (LA) frygter, de nye retningslinjer kan give problemer for kommende private daginstitutioner. Foto: Anders Fallesen

Liberal bekymring for reviderede kriterier: - Det åbner en negativ kattelem

Køge - 03. maj 2020 kl. 10:00 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad der i første omgang ligner en helt almindelig revidering af de såkaldte Godkendelseskriterier, som private daginstitutioner skal leve op til for at blive godkendt, kan vise sig at få negative konsekvenser.

Sådan lyder det fra byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA), der som den eneste stemte imod de opdaterede kriterier på denne uges digitale byrådsmøde.

De nuværende godkendelseskriterier er fra 2018, men siden da er der sket ændringer af lovgivningen på området, blandt andet med en ny dagtilbudslov. Derfor er der behov for at præcisere kriterierne i forhold til samarbejdet mellem en privat leverandør og Køge Kommune, herunder den private leverandørs forpligtelser, når der tilbydes pasning af kommunens børn, forklarer forvaltningen.

Den største ændring af kriterierne drejer sig om driftsgarantien, som private institutioner skal stille for at blive godkendt. Garantien bliver med revideringen reduceret fra tre måneder til en halv måned. Da tilskuddet udbetales forud i Køge Kommune, kan driftsgarantien i alt udgøre, hvad der svarer til halvanden måneders driftstilskud.

Derudover har man uddybet et afsnit om kravene for legepladsen, ligesom kravene til en styrket læreplan er foldet mere ud.

Åbner kattelem

Men spørger man Liberal Alliance, så åbner revideringen af kriterierne en port for, at fremtidige private institutioner kan blive tvunget til at følge »gode eller mindre gode kommunefarvede idéer fra Børneudvalget«.

Partiets byrådsmedlem Jeppe Lindberg henviser til en specifik linje i de opdaterede retningslinjer:

»Det er et krav, at den private leverandør løbende og til enhver tid arbejder efter gældende lovgivning, politikker og strategier mv., som måtte komme fra både nationalt og lokalt plan«, står der i teksten.

- Jeg er helt med på, at der er lovgivning, som skal følges, men vi er meget bekymrede for ordene »lokalt plan«, indleder Jeppe Lindberg.

På baggrund af teksten har Liberal Alliance stillet spørgsmål til ændringen, og partiet fik ifølge Lindberg et fyldestgørende men også bekymrede svar fra forvaltningen.

- Størstedelen er lovbundet, men Børneudvalget har beslutningen om sprogvurderinger, som ifølge forvaltningen går lidt ud over lovgivningen. Vi mener, det åbner en kattelem for, at det kommunale Børneudvalg kan begynde at diktere ikke-lovgivende politikker, som kan plastres ud over fremtidige private institutioner, siger politikeren.

Antydningen af den mulige kommunale indblanding betyder, ifølge Jeppe Lindberg, at det i fremtiden bliver mindre attraktivt at oprette private daginstitutioner i Køge Kommune.

Og af den grund stemte Liberal Alliance som det eneste parti imod revideringen af kriterierne, selvom de bakker op om »det lovgivningsmæssige indhold«.

På linje med andre kommuner

Bekymringen bliver dog ikke delt af de andre partier i byrådet, og flere henviser til, at Byrådet ikke må fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, Byrådet stiller til egne daginstitutioner.

- Bortset fra få nuancer, som dem Jeppe (Lindberg, red.) henviser til i forhold til de helt fornuftige sprog- og sansemotoriske vurderinger, så stiller Køge Kommune ikke skærpede krav i forhold til lovgivningen og er derfor på linje med alle andre kommuner i Danmark, understreger byrådsmedlem Thomas Kampmann (K).