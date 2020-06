Se billedserie Politikerne står overfor valg, der skal sikre Jeres frihed til at forsamles her i aften, men også frihed til at sige og gøre, hvad I vil, sagde byrådsmedlem Jeppe Lindberg.

Liberal båltale: Ironi er krænkelsens første offer

Køge - 24. juni 2020 kl. 13:57 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliance lod også sankthans blive en sang om frihed, da partiformand Alex Vanopslagh sammen med den lokale kredsformand Rolf Larsen og byrådsmedlem Jeppe Lindberg holdt politiske båltaler på Køge Torv i aftes.

Alex Vanopslagh tog i sin tale udgangspunkt i, at vi trods coronakrise har det godt i Danmark.

- Selvom vi liberale godt kan lide at påpege alt det, der er galt, selv når det går godt i Danmark. Der er skatterne, der er afgifterne, der er regeringen, der er kommunen, der er regionen, der er alle styrelserne, der er sundhedsapostlene, der er de venstreorienterede studerende, der er socialisterne og socialdemokraterne på begge sider af midten, som er grådige efter andre menneskers penge, der er janteloven - ja, så er Danmark jo et ganske vidunderligt land, sagde han.

Krænkelseskultur

Alex Vanopslagh talte også med bekymring om den stigende krænkelseskultur.

- Man kan snart stille sit ur efter, at nogen føler sig krænket over et eller andet, vi plejer at sige og gøre. Så er det teksten til "Den danske sang er en ung blond pige", der krænker mennesker, der enten ikke er blonde eller danske eller ingen af delene. Så er det Shu-bi-duas sang "Danmark", der med den tykkeste sarkasme hævder, at de varme lande er noget lort. Puha da. Det første offer for selvhøjtideligheden er enhver form for ironi og sarkasme. Og så er der dem, der vil sætte skel og brække det danske fællesskab op i små enheder, der kan strides og kives, sagde Alex Vanopslagh.

Dette mente han blandt andet, at Enhedslistens Pernille Skipper gjorde fra Folketingets talerstol.

- Pernille Skipper fortæller os, at der er visse ting, vi som hvide bare ikke forstår, hvad angår racisme. Hvem er det egentlig, der er racisten her? Hvem er det, der dømmer folk på deres hudfarve? Det fordrer i hvert fald ikke noget demokratisk ideal om en fri udveksling af meninger. Og så er der alle de andre identitetspolitiske kæpheste. Jeg orker dårligt at nævne dem. Køn, seksualitet, kropstype, listen er uendelig. Alt sammen handler det om at sætte skel. Os og dem, sagde Liberal Alliances formand.

Overforsigtighed

Liberal Alliances spidskandidat og byrådsmedlem i Køge, Jeppe Lindberg, talte om forbud i coronakrisen.

-Det er ikke første gang, at vi som samfund har ageret med en overforsigtighed ude af proportioner, når man har stået foran noget af det ukendte. Det er ikke første gang, man har handlet med frygt som et værktøj, til at vise magten og magtesløsheden over for det ukendte. På en aften som i aften, vil det være passende at drage en parallel til den gang, man brændte hekse, også her på torvet, sagde Jeppe Lindberg.

Han mente, at der er to ting, der er ude af proportioner i danskernes nuværende dagligdag.

- De to ting kan skæres ud i to begreber sund fornuft og faglighed. Men det bliver svært for mennesker og især danskerne, når aftener og traditioner som i aften inddrages eller begrænses, og man begynder at behandle veluddannede voksne mennesker som ubegavede, sagde Jeppe Lindberg.