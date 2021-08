Liberal Alliance henter spidskandidat med lang erhvervserfaring

Kommunens borgere fortjener en optimal offentlig service, hvor der er respekt omkring brugen af skattekroner, og hvor de frit kan vælge mellem offentlige og private tilbud på så mange områder som muligt, siger Carsten Pedersen, der netop er valgt som ny spidskandidat for Liberal Alliance i Køge Kommune. Foto: Christina Bode Foto: Foto Christina Bode

Køge - 16. august 2021 kl. 17:12 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Det bliver 49-årige Carsten Pedersen, der skal stå forrest i valgkampen for at genvinde Liberal Alliances mandat i Køge Byråd.

Carsten Pedersen blev fredag valgt som partiets spidskandidat i Køge Kommune.

Liberal Alliance fik 962 stemmer ved det seneste kommunalvalg i 2017. Det svarer til 2,9 procent af stemmerne i Køge Kommune. Stemmetallet var ikke nok til alene at sikre partiet et mandat i byrådet, men et valgforbund med Nye Borgerlige, der fik 572 stemmer, faldt ud til Liberal Alliances fordel, og Jeppe Lindberg kunne dermed fortsætte som byrådsmedlem.

Jeppe Lindberg meddelte imidlertid før sommeren, at han ikke ønsker at genopstille og træder nu ud af politik. I stedet har Liberal Alliance valgt Carsten Pedersen på et opstillingsmøde i fredags.

Carsten Pedersen er 49 år. Han er vokset op i Køge Kommune og har tre børn.

- Jeg har haft min barndom i Vemmedrup, Jeg har boet i Borup og i dag bor jeg i Nørre Dalby. Køge er en fantastisk kommune med mange muligheder og et kæmpe potentiale. Derfor er det et sted, jeg gerne vil bidrage til, siger Carsten Pedersen.

Opstillet i 90'erne

Carsten Pedersen er uddannet ingeniør og har mange års ledelseserfaring fra forskellige nationale og internationale teknologivirksomheder.

- Jeg har arbejdet 21 år for Motorola Solutions, som laver professionelle løsninger til politiet og brandvæsen. Nu arbejder jeg Time M System, som laver tidsregistring for det offentlige, fortæller Carsten Pedersen.

Det er dog ikke første gang, at Carsten Pedersen er at finde på en opstillingsliste. Han var opstillet for Fremskridtspartiet til kommunalvalget i Skovbo Kommune i midten af 1990'erne. Men nu er han nået til at sted i livet, hvor han gerne vil bruge tid på politik igen.

- Man når til et punkt i livet, hvor børnene er blevet store og er flyttet hjemmefra. Jeg føler, at jeg har overskud og tid til at tage et politisk ansvar på mig. Det har jeg ikke syntes, at jeg har haft tid til før. Men det er noget, jeg gerne vil nu. Nu vil jeg gerne give noget tilbage til kommunen, og jeg bruger gerne de næste ti år på at gøre Køge Kommune endnu bedre end den er i dag, siger Carsten Pedersen.

Ægte frit valg

Carsten Pedersen vigtigste mærkesager handler om frit valg og miljøpolitik.

- Jeg vil gerne sikre, at Køge Kommunes borgere får så meget frit valg som muligt. Det er en resursestærk befolkning, så de har fortjent de bedste muligheder for at vælge frit mellem offentlige og private tilbud, alle de steder, hvor det er lovligt. Og jeg mener ikke bare et pseudo-valg men ægte frit valg mellem offentlig og privat service, hvor pengene følger borgerne, siger Carsten Pedersen.

Miljøpolitikken kalder han for en bunden opgave, men han har en klar holdning til, hvordan den skal føres ud i livet.

- Jeg vil gerne sikre en fornuftig og faktabaseret miljøpolitik. Det skal ikke være følelser, der driver investeringerne i miljø. Der er ingen tvivl om, at det er en bunden opgave, men der er mange måder at gøre det på, siger Carsten Pedersen, der selv gør sit for at leve så miljørigtigt som muligt.

- Jeg går selv forrest i forhold til at tage hånd om de udfordringer, der er åbenlyse omkring om miljøet. Jeg kører selv elbil, jeg har installeret varmepumpe til opvarmning af mit hus og har efterisoleret huset og indsat energirigtige vinduer. Alle de ting man selv kan gøre for at forbedre miljøet, fortæller Carsten Pedersen.

Endelig vil Liberal Alliance kæmpe for de små selvstændige erhvervsdrivende og deres vilkår, herunder også de mange landbrug i kommunen.

Liberale værdier

Nu skal Carsten Pedersen i gang med valgkampen på et tidspunkt, hvor der er nøjagtig tre måneder til kommunalvalget i en kommune, hvor kampen om magten er skarp.

- Vi skal være os selv og tro mod det liberale. Vi skal sige til folk direkte, hvad vi mener. Vi skal ikke gemme os væk. Køge Kommunes befolkning er veluddannet, så jeg er sikker på, at ægte liberale værdier er attraktive hos dem, siger Carsten Pedersen.