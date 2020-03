Se billedserie Nu kan man endelig komme af med det haveaffald, der har hobet sig op derhjemme. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lettelse på genbrugspladsen: Jeg har tre græsplæner liggende på traileren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lettelse på genbrugspladsen: Jeg har tre græsplæner liggende på traileren

Køge - 31. marts 2020 kl. 12:07 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var stor glæde hos blandt andet havefolket, da landets genbrugspladser tirsdag morgen blev genåbnet.

Den første holdt klar allerede klokken otte, men måtte vente en times tid i morgensolen, før der blev åbnet på genbrugspladsen i Køge.

- Det er jo en særlig dag og jeg håbede faktisk, at jeg kunne komme lidt tidligere ind, men det er jo ikke det værste sted at holde her i morgensolen, lød det fra pensionisten Lars Nielsen, der holdt klar til at køre ind på den genbrugspladsen, der har fået lov til at åbne igen efter nedlukningen af Danmark.

- Det har jo nok været nødvendigt at lukke dem, men nu synes jeg, det er supergodt, at de åbner igen. Jeg har tre græsplæner liggende på traileren og de begyndte efterhånden at lugte lidt, så det er godt at komme af med dem igen, fortsatte han med et grin.

Lidt bagved ham holdt Palle Ørting, der havde et lidt mere blandt læs på traileren.

- Vi har solgt vores hus og det skulle tømmes før overdragelsen i morgen. Så det var i sidste øjeblik, at vi kunne komme af med det i dag - for det kan jo ikke være i den nye lejlighed, lød den morgenfriske kommentar.

Palle Ørting havde egentlig helst set, at genbrugspladserne slet ikke var lukket ned.

- Det var rigtig skidt, at pladserne blev lukket, for hvis folk ellers bare opfører sig ordentligt og respekterer, at man skal holde afstand, så kan jeg ikke se den store fare ved at komme her.

Henne ved lågen brugte personalet tiden op til åbningen på den sidste orientering om, hvordan besøgene på pladsen skulle flyde, for at alle sikkerhedsforanstaltninger kan opfyldes. Det handler blandt andet om, at der maksimalt må være 30 biler på pladsen af gangen og at der skal være afstand mellem brugerne på pladsen.

Genbrugspladsen i Køge er altså åben fra i dag, mens pladsen i Bjæverskov genåbner torsdag den 2. april. Brugerne opfordres stadig til at man begrænser besøgene på pladsen til et minimum. Køge Kommunes genbrugspladser åbner med de normalt gældende åbningstider. Dog vil der ikke være døgnåbent, da det kræves, at der er personale tilstede, som kan regulere antallet af besøgende på pladsen.