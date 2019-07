Se billedserie Ægteparret Lene Jørgensen (står) og Neel Andersen (ligger i hængekøjen), der tilbyder vandrere en plet græs at overnatte på. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Lene og Neel åbner deres private baghave for fremmede vandrere

Køge - 30. juli 2019 kl. 16:03 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I skyggen af sommerfuglebusken og to små blodbøgetræer har ægteparret Lene Jørgensen og Neel Andersen gjort plads til, at fremmede kan komme og slå et telt op for natten i parcelhushaven i Køge Nord.

De har som 21.700 andre mennesker i Danmark tilmeldt sig sommerens nye og hippe koncept »Brug min baghave«. Helt simpelt handler det om, at man på en hjemmeside kan registrere sin baghave som et sted, vandrere kan komme og overnatte uden omkostning.

Udlån et stykke græs Der er ingen anden forpligtelse for haveejerne, end at låne et stykke græs ud. Flere tilbyder dog både lån af bålplads, strøm, vand og i få tilfælde toilet. Og selv om konceptet primært er lavet til udendørsovernatning, tilbyder nogle baghaveejere også plads til campingvogne og endda en fold til heste. Hos Lene Jørgensen og Neel Andersen er der dog kun plads til et telt og en hængekøje.

- Princippet er bare en enkelt overnatning, for der er jo ikke allemandsret i Danmark som i Sverige, hvor man kan sætte telt op flere steder. Vi har selv vandret i Sverige fra shelter til shelter, og det gør mange også i Danmark, fordi der med tiden er kommet flere sheltere. Men nogle gange er der bare ikke et sted at være, og så er det rart, at man nu kan gå ind på »Brug min baghave«, siger Lene Jørgensen.

Ægteparret har tidligere været på en del vandreture, hvor de har oplevet en stressfaktor i at skulle gå et bestemt antal kilometer for at nå det næste shelter eller den næste teltplads. Den mangel prøver de nu at gøre noget ved. Men de forsøger også at skabe mere tillid mellem mennesker, som de ellers synes mangler i vores samfund. Så selv om de bor i et typisk parcelhus og har deres privatadresse frit fremme på hjemmesiden for »Brug min baghave«, har de ingen betænkeligheder.

- Vi bliver nødt til at tro på det bedste i hinanden, og folk der melder sig til det her, er som regel vandrere og ikke nogen med dårlige hensigter, siger Lene Jørgensen.

Ud i det blå I den fine snørklede have har parret indrettet sig med et hængekøjehjørne, blomsterbede og en stenovn, hvor de laver alt fra pizzaer til pulled pork. Og selv om der er fri udsigt fra huset og ud i haven, kan overnattende få en smule privatliv i hjørnerne.

Parret har kun været tilmeldt i lidt over to uger og i aften kommer de første gæster ind med den sene Bornholmerfærge. Lene Jørgensen og Neel Andersen vil holde sig vågne til de kommer, for de har alligevel ferie. De vil gøre opholdet rart for gæsterne, som både kan få adgang til toilet, bad og strøm fra haven. Og de kræver kun oprydning og overholdelse af få regler.

- Nu vi er i et villakvarter, og ikke frit i naturen, er der bare nogle regler. Man kan ikke bare sætte sig og skide ude på de grønne arealer, for vi er i et område med naboer og børn, der leger, siger Lene Jørgensen med et alvorsblik.

Indsnævrende regler hører dog bare til og skal bestemt ikke hindre, at folk kan sove udendørs, siger ægteparret.

For en del år siden tog de selv spontant på en tur ud i det blå i Vejle med en rygsæk og et telt med på slæb, men da de kom frem til den udsete campingplads var der ikke plads, fordi man skulle forudbooke sin rejse.

- Han fandt så et lille mærkeligt skur til os, fordi han var så vild med, at vi bare tog ud i det blå uden planer. Så man kan ikke bare tage ud i det blå herhjemme, tænkte vi dengang, men det er jo netop det, man kan her. Det kan vi selv godt lide, og derfor støtter vi det på den her måde, siger Neel Andersen.

Der er absolut ingen penge i det for parret, og det omfavner de med stor glæde. For i følge dem handler det slet ikke om at få, men om at give noget til hinanden. Og hvis der skulle komme en nær relation ud af det, er det ren bonus, påpeger Neel Andersen.