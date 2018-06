Lempelse i parkeringslov hjælper ikke Køge

En lang række kommuner, folketingspolitikere og organisationer som FDM holdt ikke igen med deres krasse kritik af regeringens og Dansk Folkepartis udspil til at ændre i rammerne for betalingsparkering, skriver DAGBLADET Køge.

Hensigten med lovforslaget, som forventes endeligt vedtaget på mandag, er, at kommunal betalingsparkering ikke skal være en pengemaskine og dermed en ekstraskat for borgerne.

Som forslaget ligger, skal kommunerne betale 70 procent af overskuddet fra betalingsparkeringen til staten. I Køges tilfælde vil det betyde, at hele det ventede nettooverskud på 3,8 millioner kroner, plus yderligere 400.000 kroner, som skal findes på anlægsområdet, må afleveres til staten. Betalingsparkeringen i Køge bliver dermed en ren underskudsforretning, såfremt de forventede tal holder.

Fredag ventes lovforslaget imidlertid justeret for at imødekomme en del af kritikken, der er kommet fra både intern og ekstern hold. Nu lægges der eksempelvis op til at indføre et loft over, hvor meget kommunerne må hæve taksterne for betalingsparkering med.