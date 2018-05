Det bliver fremover lettere at opsætte en salgsvogn eller et mindre salgssted for butiks- og restaurationsejere i det centrale Køge, hvis man ellers har tilladelse til udeservering. Beslutningen er truffet for at komme handelslivet i møde. Foto: Jesper From

Lempede regler for udeservering

Køge - 20. maj 2018 kl. 05:20 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra nu bliver det lettere at få lov til at have eksempelvis en lille salgsvogn stående uden for ens butik i det centrale Køge, skriver DAGBLADET.

Det er resultatet, efter at et enigt teknik- og ejendomsudvalg forleden sagde ja til at lempe en kende på regulativet for udeservering. Hvor der førhen blev givet afslag på flere henvendelser fra café-, butiks- og restaurationsejere, fordi ansøgningerne var i strid med regulativet, bliver det altså nu lettere at opnå tilladelse. Det fortæller Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, til DAGBLADET:

- Vi ved, at det for forretningslivet især i sommerhalvåret er gavnligt med udeservering, og hvis det i en gade som Brogade eksempelvis kan være gavnligt med endnu bedre forhold, vil vi gerne hjælpe og lempe regulativet en anelse, siger udvalgsformanden.

Den enkelte forretningsdrivende skal fortsat søge om forvaltningens tilladelse til at bruge et vejareal til udeservering. Konkret foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen nu, »at der indsættes et nyt vilkår i regulativet, så det bliver muligt for de erhvervsdrivende i Køge bymidte at opstille en salgsvogn eller et salgssted på et udeserveringsareal, hvis de har en tilladelse til udeservering. Forvaltningen skal dog foretage en konkret vurdering af den enkelte ansøgning, så opstillingen af salgsvognen/salgsstedet er i harmoni med omgivelserne. Hvis opstillingen af en salgsvogn/salgssted giver gener på veje og fortove, skal forvaltningen kunne afslå eller trække tilladelsen tilbage,« lyder det i sagsfremstillingen.

Forvaltningens forslag blev derpå godkendt politisk, skriver DAGBLADET.