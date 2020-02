Lellinge-ulykke: 21-årig vanvidsbilist skal tre måneder i fængsel

Det har taget næsten et år for to familier fra henholdsvis Viby og Borup at få sat et foreløbigt punktum for en frygtelig tragedie, der fandt sted lige omkring midnat den 10. marts sidste år.

Her kørte en dengang 20-årig mand fra Viby ind i helle-anlægget ved den vestlige indkørsel til Lellinge med mindst 100 km/t. Den høje hastighed gjorde, at han mistede herredømmet over bilen, der skred over i den modsatte vejbane, hvor den ramte og knækkede to vejtræer, inden den rullede rundt og fløj næsten 50 meter ud på marken.