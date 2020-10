Lejrskoler er tilbage på skoleskemaet

Børnene i Køge kan snart begynde at se frem til at tage med skolen på tur igen, efter et enigt byråd i begyndelsen af måneden besluttede at sætte lejrskolerne tilbage på skemaet.

- Det er med stor begejstring blandt alle i Byrådet, at vi igen kan sende Køge Kommunes børn på lejrskole. Når børnene tager på tur sammen med skoleklassen, skabes der nye relationer og oplevelser, som de ikke får i en almindelig skolehverdag. Lejrskolerne er et meget centralt element i et skoleforløb, og jeg tror, at både politikere, skoler, elever og forældre ser frem til at børnene igen kan sendes afsted på tur og vende hjem med rygsækken fuld af oplevelser, siger Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget, i pressemeddelelsen.