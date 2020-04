Lejligheder og erhvervslokaler rykker nærmere stationspladsen

Tirsdag ventes Køge Byråd at endeligt vedtage en lokalplan, der skal tillade et lejlighedsbyggeri med otte nye boliger samt erhvervslokaler i stueetagen. Illustration: Køge Kommune

Boligbyggerierne ved Køge Station fortsætter med at skyde i vejret, og på tirsdag er turen kommet til godkendelsen af endnu en lokalplan.

Denne gang drejer det sig om et område i den sydlige ende af Bjerggade ud mod stationspladsen, hvor en op mod 15,5 meter høj boligbygning med otte lejligheder i 80-90 kvadratmeters størrelse ventes opført. Dertil kommer erhvervslokaler i stueetagen.

Lokalplanforslaget har nu været i høring og er foreløbig både blevet godkendt af Klima- og Planudvalget og siden Økonomiudvalget, hvorfor det ventes at være en formsag for byrådet at nikke ja.

Selve lokalplanen foreslår desuden, at bygningen kan opføres i såkaldt præget beton og metalplader i rødlige nuancer eller alternativt i røde mursten og tegltag. Hensigten er dermed, at det skal passe ind i den resterende Bjerggades visuelle udtryk.

- Materialevalget, som præget beton og metalplader, er tænkt som en måde at markere overgangen mellem den gamle by og det nye område, lyder det i sagsfremstillingen til tirsdagens virtuelle byrådsmøde.

Bekymring om udtryk I høringsfasen har en enkelt borger, en række myndighedsinstitutioner, såsom Miljøstyrelsen, og et arkitektfirma på vegne af bygherren, skrevet høringssvar.

Heri fremhæves der blandt andet en bekymring for bygningens visuelle udtryk:

- Facader agtes udført af betonelementer indfarvet med tilslag af knust rød tegl og en tagetage med beklædning af rødlige metalplader eller rødlige fibercementplader er fremmed på dette sted og ikke særligt hensynsfuldt overfor gaden som helhed, skriver en borger og fortsætter:

- Det bør næsten være et must at anvende lertegl i facader og på tag. I hvert fald bør der inden en eventuel godkendelse af prægede rødlige betonelementer kræves forud etableret en mock up, idet tidligere eksempler næppe alle er vellykkede. Det bør især iagttages, hvad ordet prægede dækker over, konstateres det i høringssvaret.

Forvaltningen vurderer imidlertid i et høringsnotat, at der ikke kan stilles krav om det såkaldte mock up, samt at der med det foreslåede gives mulighed for anvendelse af nye materialer på ejendommen, som skal markere overgangen mellem den nye bydel og det gamle Køge.

-Farvemæssigt tages udgangspunkt i de farver og nuancer, som er i Bjerggade. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for opførelse af byggeri i røde mursten og tegltag, skriver man i høringsnotatet.

Flere lejligheder? Bygherren har desuden undervejs i planlægningsarbejdet anmodet kommunen om at tillade, at erhvervslokalerne i stueetagen skiftes ud med mulighed for at etablere flere lejligheder i stedet.

I forhold til erhvervslokalerne finder bygherren nemlig ikke beliggenheden alt for attraktiv, fremgår det af et høringssvar, som et arkitektfirma har udarbejdet:

- Bygherre har foretaget en grundig undersøgelse af erhvervslejemål i Køge bymidte, herunder mulighed for synlighed i gadebilledet, logistik i forhold til eksisterende trafik af publikum, varelevering og biler samt det uhensigtsmæssig i indretning af erhverv i en gade, som overvejende har boliger i stueetagen, skriver arkitektfirmaet i høringssvaret og fortsætter:

- Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med fem lokale ejendomsmæglere. Herunder listes bekymringerne ved etablering af erhverv i stueetagen: Der er meget begrænset synlighed for erhvervet, da det ikke ligger i naturlig forlængelse af Stationstorvet, men derimod i den helt anden ende med kørende biler og lastbiler forbi lejemålene fra Rådhusstrædet, Stationspladsen og parkeringspladsen mod Kavalerslippen. Der er derfor ikke en naturlig gående publikum forbi vinduerne, lyder bekymringen fra bygherren.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler imidlertid over for byrådet, at man fastholder tanken om erhvervslokaler, ikke boliger, i stueetagen:

- Forvaltningen indstiller at der ikke gives mulighed for etablering af bolig i stueetagen. Den ønskede arkitektur lægger ikke op til boliger på grund af høje vinduer, som går helt ned til terræn. Ejendommens placering ligger ud mod en eksponeret plads, hvor der vil være en del færdsel til og fra Sundhedshuset. Dette kan føre til meget lukkede facader med nedrullede gardiner på grund af indbliksgener fra de forbipasserende, skriver forvaltningen.

Byrådsmødet tirsdag, hvor lokalplanen ventes endeligt vedtaget, foregår på Skype og begynder klokken 17.00.