De første to år efter Cirkelhuset i Køge stod klar, blev der brugt 775.445 kroner på vedligeholdelse. Beløbet var cirka en halv millioner kroner mere, end hvad Lejerbo Køge Bugt budgetterede med. Foto: Kim Rasmussen

Lejerbo: Huslejestigninger skyldes flere ting

Køge - 29. december 2017 kl. 18:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste år har beboerne i Cirkelhuset i Køge oplevet gentagne stigninger i huslejen. Det almene byggeri fra 2014 hører under boligorganisationen Lejerbo Køge Bugt, og her peger man på flere forklaringer.

- Det skyldes til dels Lejerbo Køge Bugts økonomiske udfordringer men selvfølgelig også almindelige prisstigninger. Hvis der eksempelvis også bliver brugt mere på vedligeholdelse end budgetteret, kan det resultere i en huslejestigning, siger Jeanette Larsen, der er souschef i Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn under Lejerbo.

Netop den planlagte og periodiske vedligeholdelse blev der brugt 775.445 kroner på de første to år i Cirkelhuset.

Revisionsfirmaet BDO kalder beløbet til vedligeholdelse for »uforholdsvis meget«, er du enig i det?

- Det kommer an på, hvad der er brugt penge på. Det kan være mange forskellige ting. Det er svært for mig at udtale mig om uden at dykke længere ned i de enkelte bilag og udførte arbejder, siger Jeanette Larsen.

Beløbet er cirka en halv millioner kroner mere, end hvad Lejerbo Køge Bugt budgetterede med.

Burde I ikke kun tage højde for de udgifter ved at lave en vedligeholdelsesplan i forbindelse med byggeriet?

- I vedligeholdelsesplanen forsøger vi at tage højde for de udgifter, man kan forudse, men i det her tilfælde har vi ikke ramt korrekt, erkender Jeanette Larsen.

Når et nyt byggeri står klar, skal der gå fire år, før der må ske større forbedringer eller tilbygninger. I så fald skulle disse have været en del af byggeregnskabet og må ikke efterfølgende belaste driften. Det er dog alligevel sket i Cirkelhuset. Her har Lejerbo Køge Bugt placeret en ekstraregning for et nyt skraldesug på 5,14 millioner kroner i afdelingens driftsregnskab og kaldt det en »forbedringsudgift«.

Det var en fejl, lyder det fra Lejerbo.

- Skraldesuget var dyrere at etablere end forventet, og den ekstraregning har stået i balancen som en forbedring. Det må den ikke ifølge Almenboligloven, og derfor er det blevet korrigeret i det seneste regnskab, forklarer Jeanette Larsen.

Hun påpeger dog, at fejlen og de lidt over fem millioner kroner ikke har belastet Cirkelhusets økonomi.

- Der er ikke blevet afskrevet på beløbet, og derfor har det ikke haft betydning for en eventuel huslejestigning, fortæller Jeanette Larsen og uddyber:

- Vi blev opmærksom på det tilbage i august. Pengene skal nu finansieres af både Lejerbo Køge Bugt og hovedadministrationen i Lejerbo.

