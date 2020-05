Lejeaftale sikrer boliger til unge med tilknytning til Køge

Her har parterne valgt at sigte efter, at lejerne skal have uddannelsesmæssig tilknytning til Køge, således at Domea Køge generelt giver fortrinsvis på ventelisten til ansøgere på uddannelser i kommunen.

Den nye udlejningsaftale lægger sig i slipstrømmen af den tilsvarende aftale, som tidligere på året blev indgået mellem Domea og Køge. Denne aftale indebar, at kommunen kan disponere over i alt 10 procent af de 40 små og billige etværelseslejligheder til boligsocial anvisning. Herved sikrer man, at boliganvisningen får mulighed for at hjælpe unge med særlige behov til at få en billig bolig eksempelvis som et led i at fastholde disse unge i uddannelsesforløb.