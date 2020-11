Se billedserie Foto: Henrik Førby Jensen

Legendarisk konditori fejrer jubilæum

Køge - 02. november 2020 kl. 12:20 Af Henrik Førby Jensen

Det er udtryk for en fornem anerkendelse, når modeller fra Køge Modeljernbane Klub for tiden kører rundt i vinduesudstillingen hos La Glace i forbindelse med 150 års jubilæet for Danmarks ældste og vigtigste konditori.

Kontakten mellem de 14 entusiaster i klubben og konditoriet opstod via Facebook. I september søgte La Glace interesserede, som havde lyst til at bidrage til udstillingen og Køge Modeljernbane Klub blev udvalgt.

Det er da også en stolt formand Henrik Donby, der sammen med de to menige medlemmer Ole Valted og Rune Lentz viser deres værk frem for Ugeavisen Køge i klubbens lokale på Ellemarkskolen.

Udvalgt til opgaven

Modeljernbanerne besigtiges senere på dagen af folkene fra La Glace, inden de natten til torsdag i den forgangne uge blev opstillet i det berømte konditori. Også TV2 har meldt sin ankomst for at lave et indslag i forbindelse med jubilæet, fortæller Henrik Donby.

- La Glace ville gerne have liv i vinduerne og noget anderledes i forbindelse med deres jubilæum. De har fået flere andre henvendelse, men vi fik opgaven. Vi har lavet fire modeller med hvert sit tema fra forskellige årtier. Det har været spændende, synes formanden.

De 14 medlemmer har lagt et stort arbejde i at lave modellerne og har hver sin rolle at spille. Nogle har erfaring i ekspertise i den tekniske del, mens andre laver og landskaber og bygninger. I Skoubogade 3 i København kan man se resultatet: Sliklastede togvogne kører på skift rundt mellem konditoriets smukke kager og de oplyste fabrikker, gårde, almindelige huse, en kirke, butikker og en stationsbygning. Et stemningsfuldt syn som modelbyggerne møjesommeligt har kreeret. En vogn har en Olsen Banden-inspireret transport af et Franz Jäger pengeskab på ladet

- Det er jo sjovt. Vi kan jo alle sammen huske, hvordan vi stod med næsen presset flad mod vinduerne for at kigge på modeljernbaner i butiksvinduer, da vi var drenge. Den ældre genertion vil foremnetlig genkende det og sige; sådan en modeljernbane havde jeg også",

mener Ole Valsted.

- Og nogle vil formentlig genkende Ebeltoft Rådhus, tilføjer Henrik Dons.

Også for yngre

Mens H.C. Andersen gik rundt i Københavns gader, da La Glace blev skabt under navnet Henningsens Kælder i 187o, har Køge Modeljernbane Klub "kun" knap 40 år på bagen. Oprindeligt etableret under navnet "tagrytteren" i begyndelsen af 1980erne i Slagelse og har efter en længere årrække under navnet "Mosebanen" i Karlemoseparken i dag til huse på Ellemarkskolen med det signede navn Køge Modeljernbane Klub. De 14 medlemmer er alle modne mænd og mødes en eller to gange om ugen for at hygge sig med deres hobby. Og nye medlemmer er hjertens velkomne. Ikke mindst yngre kræfter, understreger formanden.

- Vi er jo nogle gamle mænd og jernbanen har taget en udvikling, som også unge kan have glæde af. Der er kommet meget mere IT - det hele styres jo via computere. Det handler om at programmere og vi skal både have styr på fart, lyd og opbygningen, forklarer formanden.

Han håber, at udstillingen hos La Glace kan give klubben opmærksomhed og måske lidt flere medlemmer. Der er nok at tage fat på.

- Vi er godt i gang med at lave Køge Station årgang 1954 - 1956. vi håber, at der er interesse for, at den model kan blive udstillet på Køge Rådhus. Også andre har vist interesse for det.

Udstillingen er hos La Glace frem til 10. januar.