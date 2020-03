En gasledning blev gravet over på Farstrupvej i Køge mandag formiddag. Det samme skete også i Vestergade i forrige uge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ledning gravet over: Kunder måtte slukke for gassen

Køge - 24. marts 2020 kl. 12:18 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gasledning blev gravet over af en gravemaskine, der arbejdede på Farstrupvej i Køge mandag formiddag. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi

Politi og brandvæsen blev sendt til stedet, hvor patruljerne begyndte at informere beboerne i området om udslippet, og om at de skulle slukke for gassen i deres hjem. Der var ingen fare for personer, da gassen steg direkte til vejrs.

Gasselskabet blev hastetilkaldt til at udbedre skaden. De var nødt til at grave helt ned til hovedledningen for at stoppe gasudslippet, så der blev arbejdet et godt stykke tid på stedet før gassen var lukket.

Alarmen gik klokken 09.48.

Det er anden gang inden for kort tid, at en gasledning bliver gravet over. Det skete også i Vestergade den 10. marts.