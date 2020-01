Lene Brysting Renault (tv.), der i knap tre år har ledet Køge Byhistoriske Arkiv, har valgt at søge nye græsgange og stopper derfor ved udgangen af januar. Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Lederen af lokalarkivet stopper

Køge - 21. januar 2020 kl. 18:54 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arkivleder Lene Brysting Renault har fået nyt job, og stopper derfor på Køge Arkiverne med udgangen af januar.

Hun har været leder af lokalarkivet siden april 2017 og glæder sig over den store udvikling, der er sket med arkivet i den tid.

- Der er en masse, der er faldt på plads i de seneste år; der er klarhed over økonomien og et godt fremtidig ståsted for arkivet. Så jeg synes at jeg afleverer det bedst mulige afsæt, og glæder mig nu til nye udfordringer, siger Lene Brysting Renault.

Hun fortæller, at hun fremover skal arbejde indenfor offentlig forvaltning uden helt at ville sætte ord på hvilken styrelse, der får glæden af hendes kvalifikationer.

Medens hun har arbejdet i Køge har lokalarkivet nydt godt af hendes uddannelse indenfor økonomi, mens hendes kandidatgrad i fortidens arkæologi ikke mindst har været i brug, når hun har været udlånt som daglig leder af Køge Museum.

I den forbindelse glæder hun sig ikke mindst over arbejdet omkring Borgring, lige udenfor Køge.

- Det har været spændende at arbejde for museet og ikke mindst med Borgring og hele processen med at gøre stedet til UNESCO-verdensarv, siger Lene Brysting Renault, der blandt andet har været inde over den omfattende ansøgning, der skal til for at gøre det muligt.

- Jeg er også glad for at jeg har været med til hele udviklingen omkring Borgring. Det kan godt være, at vi her i Danmark ikke bygger i marmor, men vi har alligevel et bygningsværk, der giver et aftryk fra Danmarks vugge. Det har været fantastisk at få sat på landkortet og jeg glæder mig til at følge de dygtige arkæologers videre arbejde med oplevelsescenteret. Jeg skal nok være blandt de første til at købe billet når det åbner, fortæller hun.

Lene Brysting Renault bor selv i Køge, så man kommer stadig til at se hende i bybilledet fremover.

Hvis man har lyst til at hilse på hende inden hun fagligt rykker videre, så er der mulighed for det torsdag den 30. januar kl. 10-16, hvor Køge Fonden byder indenfor på Køge Byhistoriske Arkiv.

Her er alle er velkomne til at komme forbi til en kop kaffe. Indgang via Kavalerslippen eller Museumshaven.

Klokken 14 vil Køge Fonden byde på et glas vin til dem, som har tid og lyst til at kigge forbi og ønske Lene Brysting Renault held og lykke fremover.