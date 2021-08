Troels Clausen, leder af Hastrupskolens sfo og klub, drømmer blandt andet om en ungekonference. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Leder af SFO og klub støtter ungepolitik

Køge - 10. august 2021 kl. 05:49 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Et forslag om en ungepolitik i Køge Kommune får yderligere støtte fra Troels Clausen, der er leder af Hastrupskolens sfo og klub.

Det er dog vigtigt, at en mulig fremtidig ungepolitik bliver skabt i tæt samarbejde med kommunens ungdomsklubber, mener han.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé at få en ungepolitik i kommunen. Vi har nogle ungdomsklubber, der vil være meget ideelle at få et samarbejde med i en proces. Der er mange unge i klubberne, der har gode tanker og inputs til, hvad der kan gøre Køge Kommune til en god ungdomskommune, siger han.

Ungdommelige indspark Troels Clausen har selv flere idéer til hvad en ungepolitik kan inde holde. Han mener dog, at det vigtigste er, at de unge får mulighed for at komme på banen.

- Det kunne eksempelvis være nogle steder at være i weekenden og forskellige arrangementer med klubber og SSP. Vi har blandt andet haft stor succes med at arrangere fodboldturneringer i sommerferien. Jeg tror, at der er mange unge, som ikke lige ved, hvor de skal gå hen i ferien, siger han og fortæller, at de i klubben har er et råd, hvor de unge kan komme med ønsker og inputs til aktiviteter.

- Det er en god idé at inddrage de unge omkring politikken. Det er i selv sig dannelse, hvor de unge kan være en aktiv spiller og medaktør, siger han og fortsætter:

De unge har brug for nogle voksne, der gider dem. Ude ved os, oplever vi unge, som ønsker at komme med nogle bud på tiltag og være konstruktive.

Han forestiller sig, at de unge konkret kan komme i tale omkring en ungepolitik ved, at man vælger 2-3 unge i ungdomsklubber og et par medarbejdere, som kan give de lokale politikere indspark.

- Det kunne være fedt at ende med at lave en ungekonference, siger han og fortsætter:

- Hvis man inddrager de unge, så tror jeg også, at de vil bidrage. Men de skal også opleve, at der rent faktisk bliver rykket på ting.

Ingen problemer

I første omgang luftede byrådspolitiker Anders Ladegaard Bork (DF) idéen om en ungepolitik

på baggrund af problemer med hærværk og diverse efterladenskaber ved forskellige områder i kommunen

Eksempelvis fik en seksårige pige i juli en større rids ned over maven, da et glasskår stak op gennem en plastikglidebane ved Holmebækskolens SFO i Herfølge.

- De hændelser, som vi har set ved skoler og lignende, er en direkte konsekvens af, at vi ikke har en ungepolitik i Køge Kommune, fortalte Anders Ladegaard Bork til DAGBLADET.

Troels Clausen fra Hastrupskolens sfo og ungdomsklub, fortæller dog, at han ikke har oplevet de store problemer.

- Nej, det har vi faktisk ikke haft. Vi lægger op til, at man gerne må bruge vores udearelaer, men at det selvfølgelig skal ske uden hærværk og glasefterladenskaber. Jeg synes, at vi er gode til at have dialog med de unge. Det eneste krav vi har er, at man skal passe på tingene, siger Troels Clausen.

Trække på erfaring Anders Ladegaard Bork har tidligere fortalt, at Gentofte Kommunes ungepolik er en, som han synes, man burde lade sig inspirere af.

Og det er Troels Clausen også helt enig i.

Klub-lederen appellerer desuden til, at man i en ungepolitik, når helt ud til kommunegrænsen.

- Køge-midtby har flere spændende ting, men længere ude sker der ikke lige så meget. Det har også betydning for de unge mennesker, afslutter han.