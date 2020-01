- I løbet af 2020 er målet, at langt de fleste sager skal behandles hurtigt, lyder ambitionen for politidirektør Svend Larsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Laveste antal indbrud siden politikredsens fødsel: Seks indbrud om dagen

Siden 2012 er bunkerne af ubehandlede sager bare vokset og vokset på politiets skriveborde, mens politikredsen måtte udlåne et stort antal betjente til bevogtningsopgaver i Købehavn og på den dansk-tyske grænse. Men borgerne kan ikke være tjent med at skulle vente i årevis, før en eventuel gerningsmand bliver stillet til ansvar. Det understreger politidirektøren.

Politiet skal tilbage til at kunne behandle simple sager på meget kort tid, helst nogle få dage. Sådan lyder ambitionen fra politidirektør for Midt- og Vestsjællands Politi Svend Larsen, der har sat turbo på at få bragt bunken af gamle sager ned.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her