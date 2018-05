»Trafik-tyranni« kaldes hastighedsnedsættelsen på Strandvejen gennem Strandskoven blandt andet, efter at den tilladte hastighed i går blev sat ned fra 80 til 60 frem til 30. september. Det har affødt mange kritiske pendlerkommentarer, men både politi og udvalgsformand minder om proportionerne. Foto: Jesper From

Lavere hastighed: Pendlere ryster på hovedet

Køge - 02. maj 2018 kl. 14:24 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune, kan I ikke lide os eller hvad?

Ovenstående er et gennemgående spørgsmål, når man skimmer kommentarsporene igennem, efter at Køge Kommune tirsdag lagde en nyhed ud på sin Facebook-side. En nyhed, der kort opridser, at man nøjagtig som sidste år nedsætter hastighedsgrænsen fra 80 kilometer i timen på Strandvejen på strækningen fra Billesborgvej og ind mod Køge, skriver DAGBLADET. Ordningen trådte i kraft i går og varer frem til 30. september, hvorefter man igen må køre 80 kilometer i timen på strækningen, der er under to kilometer lang.

- Det er en skandale og trafik-tyranni mod alle os, som kommer sydfra, skriver en bruger, mens flere andre savner dokumentation for, at det skulle have en virkning på trafiksikkerheden:

- Nu er det andet år, at I vil sætte farten ned. Har I målt en effekt på sikkerheden i forhold til tidligere år? Jeg tænker, at man jo skal holde det op mod, hvor meget I generer alle de mennesker, der benytter vejen til dagligt, spørger en bruger.

Køge Kommune runder sit Facebook-opslag af med sætningen »Sammen gør vi Køge tryggere.« Og Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget, peger netop på trafiksikkerheden som nøglen her og tilføjer, at gennemsnitsfarten på strækningen, før man iværksatte hastighedsnedsættelsen sidste år, var på 69 kilometer i timen.

- Så jeg forstår egentlig ikke, at folk mener, at det er et overgreb. Med hastighedsnedsættelsen drejer det sig om cirka 30 ekstra sekunder. Det synes jeg, at man skal huske på, siger han til DAGBLADET og tilføjer, at man imidlertid gerne vil se på sagen i udvalget.

Politiassistent Carsten Henrichsen, der arbejder med vejsager i Midt- og Vestsjællands Politis færdselsafdeling, var med til at føde ideen om at gøre hastighedsnedsættelsen sæsonbetonet for et par år siden,

Blandt andet på baggrund af flere borgerhenvendelser fra sommerhusejere. I sommermånederne er der desuden markant flere bløde trafikanter i form af cyklister, strandgæster og gående, der færdes i området, påpeger han.

:- Dette er nok den bedste af de dårlige ting, hvis man vil lave hastighedsændringer. Trafikanterne er altid utilfredse ved sådanne tiltag, og jeg vil gætte på, at mindst 80 procent af dem, der nu er utilfredse, er borgere fra Stevns Kommune. Men når vi ved, at man ofte slet ikke kommer over de 60 kilometer i timen på strækningen, har jeg svært ved at se, hvorfor man er utilfreds, siger Carsten Henrichsen. DAGBLADET.