Lastvognstog snuppet med 120 km/t

Hele fem fartsyndere kan forvente at få frakendelse og klækkelige bøder efter færdselspolitiets patruljer søndag eftermiddag/aften foretog kontrol på Køge Bugt Motorvejen langs sydkysten, hvor den tilladte hastighed er 110 km/t.

Kl. 16.55 blev et lastbilsvogntog standset på Køge Bugt Motorvejen ved Køge, da politiet havde målt dets hastighed til hele 120 km/t, selvom lastbiler kun må køre 80 km/t på motorvejen. Lastbilen kørte desuden i 4.vognbane, hvilket ikke er tilladt ifølge færdselslovens regler om kørsel på motorvej. Føreren, en 39-årig mand fra Nykøbing Mors blev sigtet og kan forvente, at sagen lægges op til en betinget førerretsfrakendelse og en bøde.

Kl. 21.54 målte politiets videobil en 33-årig mand fra Hvidovre til at køre 161,9 km/t i en bil på motorvejen ved Solrød. Han kan forvente en betinget frakendelse og en bøde i sagen. Lige efter måtte samme patrulje på arbejde igen. Kl. 22.18 blev en endnu en Hvidovreborger, 25-årig mand, målt til at køre 171 km/t i sin bil ved Greve. Han havde ikke haft kørekort længe, så derfor kan han forventet et kørselsforbud og en bøde i sagen.