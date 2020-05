Larm i Lovparken: Politiet snupper musikanlæg fra 13-årig

En 17-årig ung mand fra Bjæverskov fik påbud om at skrue ned for sin soundboks, hvilket han efterkom, så musikken ikke var til væsentlig ulempe for de omkringboende. Samme besked fik en 13-årig dreng fra Køge, hvilket han efterkom i første omgang. Da patruljen var ved at forlade parken, blev der igen skruet gevaldigt op for den 13-åriges soundboks, som politiet nu inddrog i medfør af politilovens bestemmelser for at få skabt ro i området. Drengens mor blev underrettet og blev samtidig oplyst om, at soundboksen kunne afhentes næste dag på politistationen.