Foto: FROM

Lang badebro badet i succes

Af Tekst og foto: Jesper From

Solen bankede ned over badestranden i Køge nord ved Revlen. At det var badevejr, gav sig selv - og ideen om en tur i bølgerne havde rigtigt rigtigt mange fundet på i dag. Det var næsten ikke til at opstøve en parkeringsplads - og mange havde klogeligt taget cyklen ud til det populære badested.