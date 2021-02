Østre Landsret stadfæster dommene over 8 medlemmer af Loyal to Familia Køge. En enkelt tiltalt fik nedsat sin straf, fordi han er blevet dømt i en anden sag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Landsretten: Fire LTF-medlemmer udvises af Danmark

Køge - 15. februar 2021 kl. 17:55 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

Fire medlemmer af Loyal to Familias Køge udvises af Danmark for bestandig. Et medlem får en betinget udvisning.

Med straffe på mellem 2 år og 9 måneders fængsel som den mildeste og 7 år og 6 måneders fængsel som den hårdeste sætter Østre Landsret mandag aften punktum for Køges største bandesag.

Østre Landsret stadfæster dermed fængselsstraffene fra byretten for otte af de tiltalte, mens en enkelt af de tiltalte får nedsat sin straf, fordi han er blevet idømt en fængselsstraf i en anden sag.

Ni mænd med tilknytning til Loyal to Familias afdeling i Køge blev alle kendt skyldige lørdag den 30. januar 2021. Siden har de tre landsdommere Gitte Rubæk Pedersen, Louise Saul og Jacob Waage voteret om straffenes længde. Særligt spørgsmålet om udvisning har krævet tid for dommerne.

De ni dømte er Akeel Mohamad Rashid Al-Badri, Selcuk Can, Johnny Antoine Fakhry, Samir Setar Gabar Al-Maliki, Kryber Gul Gulabzoi, Coskun Gøcer, Nikolaj Emil Kellit, Ricardo Liam Correa Petersen og Omar Adnan Qundus.

Straffene ser således ud Akeel Mohamad Rashid Al-Badri, Byretsdommen på 4 års fængsel stadfæstes. Han udvises for bestandig. Han er frifundet for opholdsforbud

Selcuk Can, Byretsdommen på 2 år og 9 måneder stadfæstes. Han udvises for bestandig

Johnny Antoine Fakhry, Byretsdommen på 7 år og 6 måneders fængsel stadfæstes, frifundet for påstanden om opholdsforbud

Samir Setar Gabar Al-Maliki, Byretsdommen på 5 år og 6 måneders fængsel stadfæstes. Han udvises for bestandig. Han er frifundet for påstanden om opholdsforbud

Kryber Gul Gulabzoi, Byretsdommen på 3 år og 6 måneder fængsel stadfæstes, betinget udvist, frifundet for påstanden om opholdsforbud

Coskun Gøcer, 4 år og syv måneders fængsel. Udvises for bestandig. Frifundet for påstanden om opholdsforbud

Nikolaj Emil Kellit, 3 år og 6 måneder fængsel. Det er en formildelse af byretsdommen, hvor han fik 5 år og 6 måneder. Det skyldes, at han er blevet idømt en fængselsstraf i en anden sag.

Ricardo Liam Correa Petersen, Byretsdommen stadfæstes. Han frifundet for påstanden om udvisning

Omar Adnan Qundus, Byretsdommen på 2 år 6 måneder stadfæstes.

Hverdagsforretningen i LTF De er dømt for vold af særlig rå og brutal karakter, våbenhandel, våbenbesiddelse, afpresning, dokumentfalsk, indbrud og narkohandel.

Sagen har været efterforsket siden 2017. Sagen er bemærkelsesværdig, fordi den giver et dybt indblik i, hvordan kriminaliteten foregår i en bande som Loyal to Familia. Hvor mange af de andre sager med roden i bandekrig handler om de tilspidsede episoder, hvor bandemedlemmer skyder mod hinanden, handler denne sag om hverdagsforretningen i Loyal to Familia, og hvordan bander tjener sine mange penge.

Den viser således, hvordan bandemedlemmer bruger vold og trusler til at true svage, unge mænd til at sælge kokain og hash i bandens navn eller til at udlevere deres NemId, så bandemedlemmer kan optage lån i deres navn.

"Jeg vil smadre dig med et bat, der ligger i bagagerummet, med mindre I finder på noget at gøre for os," lyder en af truslerne, som er beskrevet i anklageskriftet.

Sagen viser også, hvordan Loyal to Familia omdannede et kælderrum i Karlemoseparken i Køge til central for salg af kokain. Lige som sagen giver indblik i, hvordan bandemedlemmer ved højlys dag køber skydevåben i en park ved Nylandsvej i Køge.

Frifindes for opholdsforbud Da byretten afsagde dom i april i 2019 var det første gang, at den nye paragraf i bandepakken, som giver mulighed for at udstede et opholdsforbud, blev taget i anvendelse. Paragraffen giver mulighed for at forhindre bandemedlemmer i at vende tilbage til det område, hvor de har udført deres kriminalitet. Men landsretten valgte at ændre byrettens dom på dette område.

- Formålet med opholdforbud er at sikre, at dømte ikkke genoptager sin kriminalitet i det område, hvor den er gået. De er oplysninger, som ligger til grund for byrettens afgørelse daterer sig fra 2018. Der er ikke i forbindelse med sagen lagt nye oplysninger for situauionen for LTF lige nu. Derfor har retten ikke fundet belæg for opholdsforbud, sagde Gitte Rubæk Pedersen.