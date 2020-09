Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten og Liberal Alliance går onsdag sammen i et budgetforlig for Køge Kommune for 2021-24. Foto: Anders Fallesen

Lander drømmebudget: Kan færdiggøre store projekter og investere i velfærd

Køge - 16. september 2020 kl. 18:47 Af Katrine Wied og Anders Fallesen

Borups omfartsvej kan gøres færdig, Køge Idrætspark og cykelstien mellem Ejby og Køge ligeså, mens også minimumsnormeringer er på vej og gennemgribende renoveringer af mange kommunale bygninger er på vej.

Forligsparterne kan med onsdagens budgetforlig krydse en lang række igangværende projekter af, idet budgetforliget i de kommende år sender et trecifret antal millioner kroner ud til mere kernevelfærd og tillader byrådet at færdiggøre cykelstier, omfartsvej og meget andet.

Årets budgetforhandlinger har således haft et særdeles gunstigt udgangspunkt, da både forsommerens udligningsaftale samt økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL lagde et stærkt fundament under Køge Kommunes økonomi i årene frem.

Ti ting fra budget 2021-24 12 mio. kr. til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutioner

23 mio. kr til færdiggørelse af Borup Omfartsvej

53 mio. kr i 2021-24 til modernisering af Køge Kommunes bygninger

4 mio. kr til udvikling af Køge Marina

15 mio. kr til at færdiggøre ombygning og modernisering af Køge Idrætspark

10 mio. kr i 2021-23 til trafiksikkerhed

15 mio. kr til realisering af idræts-, fritids- og kulturplan i Køge Nord

3,3 mio. kr til naturgenopretning

5,5 mio. kr. til renovering af brandstation

14 mio. kr. til færdiggørelse af cykelsti mellem Ejby og Køge Ved onsdagens budgetpressemøde i Køge Nord Sport Center, det tidligere Rishøjhallen, var der da også stor begejstring blandt forligsparterne omkring udsigterne til fremtiden. Alle partier undtagen Venstre er en del af forliget bag budget 2021-24.

Fra borgmester Marie Stærke (S) lyder det om aftalen:

- Det er rigtig godt budget, der tillader os at færdiggøre en række igangværende projekter og samtidig giver os mulighed for at investere i kernevelfærd for vores borgere, mens vi også lægger knap 26 millioner kroner i livkvider i kommunekassen gennem budgetperioden, siger borgmesteren.

Farvel til rotter Hos Konservative har det netop været et stort ønske at få afsat penge til at kunne lægge sidste hånd på en række igangværende projekter i kommunen.

- Budgettet lever op til vores målsætning om at få gjort tingene færdige. Vi trænger til at få gjort de udviklingsprojekter færdige, som vi har i gang. Det gælder omfartsvejen i Borup, det gælder cykelstien mellem Ejby og Køge, det gælder Køge Idrætspark og det gælder brandstationen. På brandstationen har vi talt om rotter i 20-25 år. Nu kan vi få gjort noget ved den plage, siger Flemming Christensen.

Den konservative gruppeformand kommenterer også, at Venstre valgte at forlade forhandlingsbordet og dermed ikke er med i budgetforliget.

- Jeg er ærgerlig over, at Venstre forlod forhandlingerne. Der er så meget i dette materiale, som kom frem på det fælles sættemøde, hvor Venstre var med, at jeg har svært ved at forstå, at de ikke kan genkende sig selv i det. Men det er deres beslutning, siger Flemming Christensen.

Penge til kernevelfærd Socialdemokratiet har ønsket, at de bløde værdier blev prioriteret i budgettet, fortalte ordfører Lene Møller Nielsen.

- Det har været vigtigt for os at have fokus på kernevelfærden. Vi har et lønefterslæb i flere faggrupper, som vi nu har afsat en pulje til. Det er nødvendigt, hvis vi skal fastholde og være i stand til at rekruttere fagligt dygtige medarbejdere, siger Lene Møller Nielsen.

Hun fremhæver også, at er afsat to millioner kroner til modernisering på skoleområdet i 2021.

- Vi vil sikre et godt fagligt miljø for lærere og elever, siger Lene Møller Nielsen, der også er tilfreds med, at der for næste år er afsat 4,9 millioner kroner til busser i budgettet.

Minimumsnormeringer og omfartsvej SF's gruppeformand, Thomas Kielgast, erklærede sig ligeledes henrykt over årets budgetaftale. Særligt perspektiverne i minimumsnormeringerne finder han fantastiske.

- Vi jubler over, at det er lykkedes at sætte 12 millioner kroner af til minimumsnormeringer hen over de næste tre. Det er flere tusinde børn, som det vil komme til gode. Vi ved godt, at der vil komme penge til det inden længe (fra Christiansborg, red.). Som jeg er orienteret, kommer der omkring seks millioner kroner, og så er vi oppe på et niveau, der begynder at ligne noget i forhold til hænder. Det betyder, at alle børn får så lige en opvækst i daginstitutioner som muligt, siger Thomas Kielgast, der også får gennemført lejrskoler i 8. klasserne.

For Bent Sten Andersen, gruppeformand for DF, var det ekstra glædeligt, at man med budgetaftalen nu kan krydse færdiggørelsen af omfartsvejen øst om Borup af. Går alt vel, står vejen i dens fulde længde således klar til brug i 2023.

- Overskriften forud for budgetforliget var for Dansk Folkeparti, at vi skal gøre arbejdet færdigt. Det har fyldt meget for os at kunne færdiggøre Borups omfartsvej, for jeg har været bange for, at vi skulle komme til en situation, hvor vi kun fik lavet halvdelen af den og så stå tilbage med en halvfærdig vej. Det, at vi afsætter 23 millioner kroner på budgettet nu, betyder, at vi kan komme i mål inden for en årrække, siger Bent Sten Andersen.

Penge tilbage til forældre Liberal Alliances Jeppe Lindberg hilste det ligeledes velkommen, at Borups omfartsvej frem til Ryeskovvej nu endegyldigt bliver en realitet. Og mens han i de seneste års budgetforhandlinger har argumenteret for omprioriteringer, fjernelse af diverse skjulte skatter og afgifter, var hans partis udgangspunkt lidt anderledes i år, forklarede han på pressemødet.

- Efter de første to budgetforlig i valgperioden, hvor vi har haft meget fokus på afgiftsfjernelse- og sænkelser, har vi i år særligt kigget på at de forældre, som under Covid-19-nedlukningen stadig har betalt for børnehaver, sfo-ordninger og musikskolen, selvfølgelig får deres penge retur. Det er lykkedes, og det er vi glade for. Nu kan vi sende i omegnen af 6-7 millioner kroner tilbage til borgerne, siger Jeppe Lindberg.

Mere natur Niels Rolskov, gruppeformand for Enhedslisten, fremhæver blandt andet, at forligspartierne nu sætter handling bag det ønske, som stod opført i de samarbejdspapir, som flertalsgruppen indgik lige efter kommunalvalget i 2017.

- Nu får vi penge til at gå i gang med at realisere vores ønsker på naturområdet, ligesom vi får personale til at gøre det til virkelighed. Der er vi nået fra tanke til handling, siger Niels Rolskov.

Han har også fået et andet ønske gennemført.

- Vi har arbejdet med, hvordan vi kan bevare skatermiljøet i Gule Hal. Det er vi enige om at kigge på, siger Rolskov.

Bæredygtigt Mette Jorsø har forhandlet på vegne af sit nye parti, Radikale Venstre. Her har hun blandt andet haft fokus på bæredygtighed.

- Vi vil sætte fokus på bæredygtighed i Køge Kommunes indkøbsstrategi. Mange virksomheder produerer grønne varer, men kommunerne køber det billigste. Dansk Industri har lavet strategi for, hvordan man i 2025 kan have 80 procent bæredygtigt indkøb, som vi gerne vil arbejde med, siger Mette Jorsø, som også har fået nedsat en gruppe, der skal arbejde med grøn omstilling for små og mellemstore virksomheder i samarbejde med Connect Køge.

Politikerne har med årets budgetaftale forhandlet om at fordele i alt 167 millioner kroner.