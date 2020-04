Køge Kommune sender plan, der tillader lagerbygninger i op til 15 meters højde i Køge Nord samt et nyt boligområde i høring. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Lagerbygninger i op til 15 meters højde på vej til Køge Nord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lagerbygninger i op til 15 meters højde på vej til Køge Nord

Køge - 29. april 2020 kl. 11:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I erhvervslivet er der efterspørgsel på arealer til større lager- og transportvirksomheder. Et område nord for Egedesvej i Køge Nord er tidligere udlagt til erhvervsområde, og med en ny lokalplan, der er sendt i høring, vil Køge Kommune give mulighed for etablering af denne type virksomheder på arealerne.

- Vi vil gerne sikre, at Køge fortsat er interessant for erhvervslivet. Vi har haft stor succes med Skandinavisk Transportcenter, men området er ved at være udnyttet til fulde. Så vi er nødt til at udvide, så vi kan imødekomme efterspørgsel på arealer til store virksomheder, siger borgmester Marie Stærke (S).

Lokalplanområdet dækker et areal på 18 hektar. Planen giver mulighed for lagerbygninger i op til 15 meters højde og med krav om, at facader, som vender mod Skensved Ådal, skal fremstå med en graduering fra mørk til lys - i et mønster, et motiv eller begrønnet - så det bedst muligt indpasses i landskabet.

Det er en forudsætning for den endelige vedtagelse af en lokalplan 1088, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord vedtages endeligt.

Kommuneplantillæg for Køge Nord

Der skal også være plads til både boliger og erhvervsliv i Køge Nord. Et nyt kommuneplantillæg, som dækker ca. 130 hektar, bytter om på rekreative områder og erhvervsområder, så der bliver plads til flere boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby, vest for fredskoven, samt til en ny grøn struktur i form af en landskabsvold, som adskiller og skærmer boligdelen fra transportcentret.

- Vi vil gerne sikre, at Køge Nord bliver udviklet optimalt for både borgere og erhvervsliv. Med et tillæg til kommuneplanen kan vi sørge for gode boliger, arealer til lettere industri i det stationsnære område og en lavere højde for bygninger i den del af Skandinavisk Transport Center, som ligger nærmest boligdelen, siger Marie Stærke.

Forlaget til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er i høring frem til den 28. maj. Grundet corona-krisen er det ikke muligt at gennemføre et borgermøde som planlagt, men høringssvar kan indgives til Køge Kommune.