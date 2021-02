- Landsbyforums store opgave er derfor at skabe genlyd for deres arbejde i byrådet generelt, så borgerne i landdistriktet føler det umagen værd at henvende sig til Køge Kommune eller Landsbyforum for at løfte landdistriktspolitikken fra positive ord til reel handling. (...) Det er ikke lykkedes endnu, skriver Landsbyforum Køges formand for styregruppen, Jesper Nielsen i et debatindlæg. Arkivfoto: Trine Møller Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev om landdistriktspolitik: Et tilbageblik - og hvad så nu? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev om landdistriktspolitik: Et tilbageblik - og hvad så nu?

Køge - 20. februar 2021 kl. 09:11 Af Jesper Nielsen, formand for styregruppen for Landsbyforum -på borgerrepræsentanternes vegne Kontakt redaktionen

Køge Kommune vedtog i august 2016 en ny landdistriktspolitik. Som det ofte er tilfældet med sådanne »politikker,« var den fyldt med gode hensigter og pæne ord. Et nybrud i landdistriktspolitikken var oprettelsen af Landsbyforum. Landsbyforum skulle være stedet, hvor »repræsentanter fra landsbyerne og byrådet 2-3 gange om året kan drøfte fælles anliggender, vejlede, understøtte og koordinere lokale initiativer.«

Landdistriktspolitikken angav også:

»Byrådet lægger vægt på, at der samlet set skabes udvikling i landdistrikterne.«

Den første version af landdistriktspolitikken var præget af ordet vækst, forstået økonomisk og erhvervsmæssigt. I den nuværende version er det ordet udvikling, som sætter dagsordenen.

Landsbyforum blev udstyret med et sæt vedtægter, som blev skabt i samarbejde mellem ildsjæle i landdistriktet, kommunens forvaltning og byrådsrepræsentanter. Ud af disse vedtægter kom så styregruppen for Landsbyforum. Op til 10 borgerrepræsentanter, syv i øjeblikket, og tre byrådsmedlemmer fra Klima- og Planudvalget. Og sagt med det samme - stor respekt for den indsats, mødefrekvens, som de tre byrådsmedlemmer, Erling Larsen (S), Ken Kristensen(V) og Niels Rolskov(EL) har lagt for dagen i styregruppen i denne byrådsperiode.

Nu skulle styregruppen til at arbejde, og forventningerne var høje. Landdistriktspolitik, landsbyforum med styregruppe og alt formuleret og vedtaget i samarbejde med forvaltning og byråd. Hvad skulle ikke blive godt?

Joh - bistand og assistance til at få gruppen til at fungere.

Altså mødelokale, indkaldelser, referater med mere, det måtte borgerrepræsentanterne selv arrangere. Kommunen fattedes administrative midler, så på trods af, at de i fællesskab vedtagne vedtægter angav noget administrativ støtte til styregruppen, så måtte borgerrepræsentanterne selv klare dette. Ikke at det var umuligt, men der bliver brugt meget unyttig energi på at nå til den erkendelse. Det oplevedes hurtigt, at nu har vi en fin landdistriktspolitik at vise frem, men den del der vedrører borgerinddragelse, skal ikke tages alt for bogstaveligt. Det var nok mest skrevet for at det skulle tage sig pænt ud.

Men indholdet, samtalen, ideudvekslingen, erfaringer, som borger i Køge Kommunes landdistrikt og udvekslingen af disse i Landsbyforum, det måtte byrådet da have gjort sig nogle tanker om. Hvilke emner ønskede byrådet at høre borgerne i landdistriktet om? Da vi som borgerrepræsentanter spurgte om dette, var svaret, undskyld klicheen, »hvad synes I selv?«

Det lå os borgerrepræsentanter meget på sinde, at vi skulle repræsentere hele landdistriktet i Køge Kommune og ikke kun de områder, hvor vi selv bor. Så en del af det overordnede svar blev, at vi betragter udvikling og vækst i borgernes trivsel som det afgørende element i landdistriktspolitikken. Og det er borgerne, der har definitionsretten af trivsel i deres lokalområder.

Landsbyforums store opgave er derfor at skabe genlyd for deres arbejde i byrådet generelt, så borgerne i landdistriktet føler det umagen værd at henvende sig til Køge Kommune eller Landsbyforum for at løfte landdistriktspolitikken fra positive ord til reel handling. Dette vil give trivsel og udvikling til borgerne.

Det er ikke lykkedes endnu, hvilket vi har flere eksempler på. Men hvad vil byrådspolitikerne? Det vil vi gerne have en ide om her i et valgår.

relaterede artikler

Landsbyforum spørger borgere og bylaug 14. februar 2019 kl. 19:48

Borgerrepræsentanter: Landsbyforum skal finde sig selv 18. oktober 2018 kl. 15:59

Opråb: Der mangler politisk engagement i landsbyforummet 17. oktober 2018 kl. 13:39